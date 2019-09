O futebol precisa ser mais popular

Sabe quanto custa uma cesta básica aqui em Salvador? De acordo com dados do Dieese do mês passado, uma cesta básica por aqui custa em média R$ 372,11. Esse valor representa 37% de um salário mínimo vigente, que é de R$ 998. Ou seja, depois de gastar com itens básicos de alimentação e limpeza, uma pessoa ou uma família soteropolitana que vive com um salário mínimo fica com R$ 625,89 para cobrir todas as outras despesas. Agora imagine esse cidadão ou alguns integrantes dessa família na Arena Fonte Nova, na fila de um dos bares do estádio tendo que desembolsar R$ 8 para comprar uma latinha de cerveja.

Pois esse seria o preço proposto pelo consórcio que administra a Fonte Nova durante a negociação de renovação do contrato que oferece desconto de 50% na compra da bebida para sócios do Bahia. Como não houve um acordo, a vantagem do desconto para os associados deixou de valer desde o jogo de anteontem, entre Bahia e Botafogo. O preço, por sua vez, não aumentou e o consórcio negou que aplicaria o aumento. Mas, a essa altura, o boicote proposto pelo presidente tricolor, Guilherme Bellintani, já tinha ganhado repercussão entre os torcedores. Mais ainda depois que ele anunciou uma ação em parceria com uma cervejaria rival à que patrocina a arena, que garantiu cervejas a R$ 1 em um depósito no entorno do estádio.

O resultado: de um lado, os bares vazios dentro da Fonte Nova e, do outro, torcedores felizes e bastante hidratados. Não é de hoje que quem frequenta a Arena reclama dos altos preços dos alimentos e bebidas comercializados no local. O estádio é de Copa do Mundo, mas o dia a dia dele é de Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil, do Nordeste, Campeonatos Baianos, etc. O público que foi ao jogos da Copa do Mundo, da Olimpíada ou da Copa América não está lá todo final de semana. Mas o consórcio que administra a Fonte Nova parece que não se atentou pra isso.

Com os mesmos R$ 8 que seriam gastos em 350 ml de cerveja, é possível comprar um frango inteiro congelado ou quase 1 kg de fígado bovino. Dá também pra comprar 500 g de pão de forma e mais um litro de leite. Ou 1 kg de arroz e um 1 kg de feijão, e ainda sobrar troco. Será que nenhum dos responsáveis pela precificação dos alimentos e bebidas da Fonte Nova vai ao mercado? Será que nenhum deles sabe quanto custa para um torcedor baiano bancar o seu momento de lazer no estádio?

E não me venham com esse discurso de que é o que se cobra em outros estádios, que esse é o preço de mercado. Aqui na Bahia, a renda domiciliar per capita média é de R$ 841. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado esse ano, mas referente ao ano de 2018. É a quinta renda domiciliar per capita mais baixa do país. Só fica atrás do Piauí, Amazonas, Alagoas e Maranhão. Na outra ponta estão Distrito Federal (R$ 2.460), São Paulo (R$ 1.898), Rio Grande do Sul (R$ 1.705), Santa Catarina (R$ 1.660) e Paraná (R$ 1.607), com as maiores rendas. Nós não vivemos os mesmos mercados.

Já era hora de demonstrarmos essa insatisfação. E já passou da hora de discutirmos essa prática de preços que é totalmente descolada da realidade baiana. Quer queiram, quer não, são os baianos comuns e das mais variadas classes sociais que lotam a Fonte Nova, seja para ver os jogos do Bahia ou do Vitória, e é para eles que o estádio deveria ser feito.