O Homem do Futuro: Léo Santana divulga figurino para o Carnaval 2020; Confira

O cantor Léo Santana está pronto para encarar a folia 2020. O dono do hit Contatinho divulgou o tema do seu Carnaval: O Homem do Futuro. A ideia é mostrar a evolução da relação humana com aspectos como a natureza, o amor e a liberdade.

Os modelos de dois dos figurinos do cantor foram divulgados. Um é uma armadura prateada com detalhes em vermelho, em uma das mangas do braço, intitulado como o Gigante do Amor. O outro é em azul, formado por uma calça e uma capa, representando as ondas do mar, chamado de Guardião da Natureza.

Imagens dos figurinos Gigante do Amor e Guardião da Natureza foram divulgados (Foto: divulgação)

Foram divulgados ainda informações sobre outros dois figurinos intitulados como Defensor da Liberdade – que tem a proposta de representar a defesa da liberdade de expressão e de minorias - e A Força da Alegria - roupa em que o cantor quer contagiar a todos na avenida em uma versão cibernética em cores vibrantes.

Além dos figurinos divulgados, o cantor também usará a fantasia para o bloco As Muquiranas, que será uma homenagem ao conto ‘Alice no País das Maravilhas’. A roupa promete ser apresentada nos próximos dias.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.