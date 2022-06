O início de reação do Vitória na Série C do Brasileiro

Ainda é um pouco cedo para o torcedor rubro-negro ficar tranquilo, mas finalmente o Vitória iniciou uma reabilitação na Série C do Brasileiro. Após dois triunfos seguidos na competição, o Leão tirou a corda do pescoço, se afastou da zona de rebaixamento e tem chance de entrar pela primeira vez no G8, o grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do campeonato.

Para figurar entre os protagonistas, o Leão vai precisa torcer por tropeços de alguns adversários na 9ª rodada e vencer o Volta Redonda, domingo (5), às 16h, no Barradão. Um bom resultado diante da equipe do Rio de Janeiro confirmaria a arrancada rubro-negra.

Este episódio analisa o princípio de reação do Vitória na Série C. O que mudou? Qual é o peso das ações do técnico Fabiano Soares? Houve uma virada de chave? Em qual momento? Tem alguém chamando a responsabilidade ou a evolução é coletiva? Essas e outras perguntas são respondidas.

O relações públicas e produtor de conteúdo Leonardo Santiago, que comanda o canal de YouTube Canto Rubro-Negro, e Vinícius Harfush, repórter do CORREIO, são os convidados.

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

Também é possível escolher o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.