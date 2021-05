O lindo casamento de Paulo Pereira e Marcela Mendonça

Marcela Mendonça e Paulo Pereira (Foto: @doisemumfotografia)

O empresário Paulo Pereira, da Concept Bar, se casou sábado com a executiva Marcela Mendonça, filha de Aurora e Luiz Mendonça, do Grupo LM. A celebração, para menos de 30 convidados, seguiu todos os protocolos e aconteceu no lindíssimo apartamento de Luiz, projetado pelo arquiteto David Bastos, no Corredor da Vitória, em Salvador.

O jantar, com serviço à francesa, contou com drinques da Concept Bar, decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula, assessoria de Rafaela Meccia, bolo de Ivana Simões e menu do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins.

A festa, por causa da pandemia, só será realizada em 2022. A expectativa do casal, que segue nos próximos dias para lua de mel nas Maldivas, é que aconteça em maio, em local a ser definido posteriormente. Viva os noivos!

Residência de Marlon Gama é destaque em revista internacional

Uma das residências mais icônicas de Salvador, o Solar dos Gama, morada do arquiteto Marlon Gama debruçada para a Baía de Todos os Santos, foi destaque na nova edição da revista Urbana, especializada em decoração e lifestyle. A publicação portuguesa dedicou 14 páginas a casa, que tem 500 m² de área construída, revelando seus principais ambientes, detalhes da reforma que transformou o imóvel no estilo clássico em um lar moderno e repleto de obras de arte, objetos de design e móveis assinados. O solário e a piscina de borda infinita com sua vista espetacular para o mar ganharam destaque, reforçando uma característica de seu morador: o de receber bem os visitantes. "Com projeto dos arquitetos Marlon Gama & Adriano Guedes, esta casa cumpre o briefing e reflete o gosto do seu jovem proprietário, amante da arquitetura clássica e do design contemporâneo, e um anfitrião nato", afirma a reportagem logo em sua abertura.





Homenagem especial

O médico Elsimar Coutinho completaria, ontem, 91 anos, grande parte deles dedicados à ciência e a melhoria da vida de seus pacientes, sobretudo das mulheres. Sem sua presença física, por conta da Covid-19 que o acometeu no ano passado, o momento é de celebrar todo o legado por ele deixado e que continua seguido por sua equipe, que leva seus ensinamentos por todo Brasil. Além disso, o Instagram @clinicaelsimarcoutinho lançou uma série especial – chamada Tributo – para compartilhar grandes marcos da trajetória do cientista baiano.





Personagem da semana

Carolina Santiago é uma empreendedora nata, daquela que vê a dificuldade como principal ingrediente para se reinventar. Cearense residindo na Bahia desde 2012, viu sua loja de roupas ser parcialmente destruída em 2019 por um alagamento durante uma forte chuva que caiu em Salvador. O prejuízo foi imenso, mas ela não desistiu de sonhar. No ano seguinte, quando a pandemia mudou o mundo e ela se viu em casa, afastada de suas funções como servidora pública do Estado, decidiu criar um negócio que tem mudado sua vida.

“Após obter sucesso em algumas aventuras na cozinha, resolvi comercializar meus pães, dando início assim à Carola Panettiere (@carolapanettiere). Hoje, atuamos no mercado fornecendo, além de nossos pães, cestas de café da manhã e geleias artesanais”, conta. Para manter a produção em dia e atender a clientela, Carolina tem passado muitas noites em claro e períodos de exaustão, principalmente em datas especiais, como foi o Dia das Mães, quando as encomendas aumentam. “Porém o sentimento de gratidão se sobrepõe. Falo sempre que não entregamos apenas pães, mas sensações, sentimentos. É amor embalado e entregue quentinho!”, afirma a empreendedora, que finaliza: “ Ouvir que meus pães são afagos na alma em tempos tão difíceis, faz tudo valer a pena”.

Altas cifras

No ano em que comemora os 50 anos da primeira e única fábrica de pigmento de Dióxido de Titânio no Brasil - instalada em Camaçari, a Tronox anuncia um investimento de R$137 milhões no Brasil, a ser realizado no período 2021-2022. O valor será investido em projetos voltados principalmente para modernização e automação da planta e gestão ambiental. “A história da fábrica da Bahia coincide com a própria história da produção de pigmento de TiO2 do Brasil. Durante esse período, a empresa alcançou grandes resultados, formou gerações de excelentes profissionais, fez valorosas contribuições ao mercado e à sociedade e se tornou uma referência no ambiente da indústria brasileira de produtos químicos”, nos disse Roberto Garcia, diretor-geral da Tronox no Brasil.

Temporada baiana

O executivo espanhol Enrique Martin-Ambrosio, ex-presidente da Air Europa para América Latina, passou o final de semana na capital baiana. Por aqui, aproveitou para curtir as maravilhas da Boa Terra, revendo amigos e circulando por restaurantes especiais, como o Chez Bernard, na Gamboa. Enquanto esteve à frente da companhia aérea, Enrique promoveu diversas ações históricas – inclusive, foi patrocinador máster do carnaval por 3 anos e chegou a confeccionar um avião com a marca de Salvador, que cruzava os céus durante viagens internacionais.

Novo olhar

O fotógrafo e artista visual Bruno Ribeiro, depois de uma consolidada e bem-sucedida carreira na fotografia, decidiu se dedicar à tridimensionalidade das esculturas. É dele a celebrada série Gold Line, compostas pelas Árvores da Prosperidade e pelo Infinito, criados a partir de uma técnica que desenvolveu usando alumínio e resina epóxi. “São obras que falam sobre conectividade e que afirmam que nossa maior riqueza está nas boas relações e na paz de espírito”, garante Bruno. Duas dessas criações farão parte da cenografia de Verdades Secretas 2, que deve estrear nos próximos meses, no Globoplay.