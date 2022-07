O monstro que também era médico

No clássico O médico e o monstro, do escocês Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll toma uma poção que o torna sem escrúpulos, transformando-o no monstro Mr. Hyde. No Rio, não havia poção. E o monstro é que também era o médico, e aproveitava a sua profissão para estuprar mulheres enquanto elas estavam sedadas.



O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, que trabalhava no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, no Rio, foi preso e autuado em flagrante na madrugada de segunda-feira (11), após ser pego estuprando de uma paciente que estava dopada durante um parto cesárea.



Após a sua prisão, outras mulheres já relataram terem sido abusadas por ele, segundo a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, Bárbara Lomba. Ela afirmou que Giovanni é “um criminoso em série”, diante da repetição das ações e características de compulsividade no comportamento.

Petista é assassinado por bolsonarista em aniversário

Um guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) foi morto a tiros durante a festa de comemoração dos seus 50 anos, na madrugada de domingo (10). Segundo testemunhas, o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho invadiu o evento aos gritos de "Bolsonaro" e "mito" e ameaçou os convidados. Houve troca de tiros e os dois foram baleados.



Marcelo de Arruda morreu no local e Guaranho foi levado para o hospital, onde segue internado sob custódia policial. O guarda municipal, que era filiado ao PT, deixa esposa e quatro filhos.



O presidente Jair Bolsonaro ligou para familiares de Marcelo e disse que a esquerda está tentando culpá-lo pelo assassinato do petista. A irmã de Marcelo, Luziana de Arruda disse que o presidente só se compadeceu da vítima após ter dado declarações em que minimizava o crime. Após investigação, a polícia descartou “motivação política”.

Congresso Nacional promulga PEC ‘Kamikaze’

Após ser aprovada em votações na terça-feira (12), em 1º turno, e na quarta-feira (13), em 2º, pela Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional promulgou na quinta-feira (14), a chamada PEC ‘Kamikaze’, que decreta estado de emergência no país para permitir ao Palácio do Planalto conceder e ampliar benefícios sociais às vésperas da eleição. O custo do pacote é de R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. Todas as medidas valem somente até o fim deste ano.

Varíola dos Macacos chega à Bahia

A Bahia registrou seus primeiros casos da varíola dos macacos durante a semana. Na quarta-feira (13), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou o primeiro caso, em Salvador. Um homem de 32 anos começou a ter sintomas em 22 de junho e recebeu atendimento em um hospital particular. O segundo caso, divulgado na quinta-feira (14), também foi registrado na capital e trata-se de uma pessoa fez uma viagem internacional recentemente.

A despedida de Tatti Moreno

Morreu, na tarde de quarta-feira (13), o artista plástico baiano Octavio de Castro Moreno Filho, conhecido como Tatti Moreno. O escultor tinha 77 anos e faleceu às 17h, em sua casa, na capital baiana, em decorrência de um câncer de fígado descoberto no ano passado.



Tatti é o escultor dos orixás do Dique do Tororó, que está no local desde 1998, cartão postal da capital baiana. Também há obras do artista no Jardim dos Namorados, em Salvador, no Lago Paranoá, em Brasília, e nos jardins da Estação Tucuruvi do Metrô de São Paulo. “Uma pessoa fantástica que contribuiu com a iconografia desse universo que ele pertenceu com tanta propriedade, devoção e qualidade”, afirmou o artista plástico Bel Borba, um dos que foram se despedir de Tatti no Cemitério Jardim da Saudade, na quinta-feira (14).

Absolvição da médica Kátia Vargas é mantida após STJ negar recursos do MP-BA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que pedia a anulação do júri que absolveu a médica Kátia Vargas, que se envolveu em um acidente de trânsito que resultou na morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, em outubro de 2013. O pedido foi rejeitado por três vezes, por diferentes ministros. As primeiras negativas ocorreram em 21 fevereiro e 27 abril, e a mais recente no mês de junho.

