‘O Mundo Vai’, de Ivete, é eleita Música do Carnaval por leitores do CORREIO

Com um “oxente” de Ivete Sangalo e a previsão certeira do parceiro Márcio Victor, que grita "Música do Carnaval" na abertura da canção, ‘O Mundo Vai’ cumpriu o prometido.

Com 34% dos votos em enquete realizada pelo CORREIO, a canção composta por Gigi, Ramon Cruz, Samir, Radamés Venâncio e Tierry superou ‘Ela Não Quer Guerra com Ninguém’, do Parangolé, que ficou em segundo lugar com 28% da preferência dos leitores, seguida de ‘Contatinho’, de Léo Santana e Anitta, com 20%.

Ao todo, foram mais de 13,7 mil votos, com destaque também para outras canções que bombaram nos circuitos da folia como ‘Cracudo’, de Tierry (também compositor da música vencedora), com 6% dos votos; ‘Maloqueiro Ousado’, de Igor Kannário, com 3%, além de ‘Tá Quente’, do Psirico, ‘Tapa no Vento’, d’O Poeta, ‘Confete e Serpentina’, de Daniela Mercury, e ‘Perigosinha’, de Claudia Leitte, todas essas com 2% dos votos.

Mais cedo, a canção defendida por Ivete na avenida também foi a mais votada pelos internautas do G1 Bahia, com 48,88% dos votos, vencendo também a Pesquisa Bahia Folia 2020, da TV Bahia.

Confira o clipe de ‘O Mundo Vai’, a grande música da folia 2020.