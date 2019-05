O músico Jonga Cunha faz negócios e arte na Europa

Jonga vai participar do Festival da Língua Portuguesa (foto de divulgação)

Integrante do grupo Mudei de Nome, o músico Jonga Cunha está rumando para a Europa. A primeira parada será em Portugal, onde ele se reunirá com artistas, empresários e diretores do Global Media Group para a realização da segunda edição do Felpo - Festival da Língua Portuguesa em terras lusitanas em setembro deste ano.

O evento já aconteceu em Salvador. Depois Jonga segue para Londres, onde acontecerá uma apresentação do Dija - espetáculo virtual criado e dirigido por ele em homenagem a Djavan.



Bahia bem representada

Dessa vez não será um representante da música (Margareth, Brown, Daniela e Luiz Caldas já participaram), mas estamos muito bem representado. O ator baiano Lázaro Ramos vai receber o Focus Brasil Outstanding Achievement Award no dia 11 de maio, no Broward Center, em Fort Lauderdale. Juntamente com ele também receberão as honrarias a bailarina Ana Botafogo, o tenor Thiago Arancam e a dupla Rose Max & Ramatis. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Globo Internacional.

Tomate e Durval Lelys na festa em Florianópolis (foto de divulgação)



Eles estão no Folianópolis

Semanalmente a produção do Folianópolis vai divulgando as atrações do evento que este ano acontece nos dias 14, 15 e 16 na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis. Depois de Bell Marques, mais dois nomes foram anunciados: Tomate, que tem um grande público no Sul do país e agora Durval Lelys outro querido pelas bandas de lá.Considerado um dos três maiores carnavais fora de época do país (ao lado do Fortal e do Carnatal), o Folianópolis terá como tema o Circo da Folia.



TUM-TUM-TUM*

1 Uma nova história começa na banda Pra Casar, nesse sábado. O grupo, formado há sete anos, apresenta seu novo cantor, Allan Almeida, no palco do Zen Salvador , no Rio Vermelho, durante a festa Sábado Top.

2 Nesta sexta-feira tem a festa Menina Veneno, composta 100% por integrantes mulheres. A pista será comandada pelas DJs Ana Julieta, Olívia, Nai Sena, Ferloma, Tia Carol, Lola, Karmaleoa, Bruna Rios e Medrado.

3 Tardezinha Surreal é o nome da festa que acontecerá em Salvador no dia 4 de agosto, a partir das 15h, em local a ser divulgado brevemente. No comando o cantor Thiaguinho.