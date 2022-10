O perigo invisível que ronda as escolas baianas

Três casos, com gravidades diferentes, ocorridos em escolas baianas durante a semana deixaram pais e responsáveis - e também o poder público - preocupados.



Na segunda-feira (26), em Barreiras, a estudante cadeirante Geane da Silva de Brito, 19 anos, foi morta dentro da Escola Municipal Eurides Sant'anna. O atirador também foi baleado depois que a Polícia Militar foi chamada. O agressor, que levava uma aparente bomba caseira e um facão, além do revólver, foi socorrido com vida. O jovem passou por cirurgias e se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Geral do Oeste, em Barreiras.



No dia seguinte, um adolescente de 13 anos tentou atacar colegas e atear fogo em uma sala de aula da Escola Municipal Yêda Barradas Carneiro, no município de Morro do Chapéu, região da Chapada Diamantina. A direção escolar informou que um aluno de 13 anos, do 8º ano, se dirigiu ao banheiro, trocou a farda por uma roupa preta com capuz e retornou para a sala de aula portando materiais inflamáveis e armado com uma faca. O adolescente foi apreendido pela PM.



Na quinta-feira (29), o Colégio Antônio Vieira, um dos mais antigos de Salvador, amanheceu com a parede do banheiro masculino do Ensino Médio pichada com a palavra “blood” (sangue, em inglês) ao lado de símbolo que aponta para massacre. O autor foi identificado e disse que era uma ‘brincadeira’.



Os casos servem de alerta. Os adolescentes precisam ser melhor observados e entendidos por seus pais e responsáveis. Não pode ser normal acontecer esse tipo de coisa.

Subtenente que fazia segurança de ACM Neto é morto pela PM

Um subtenente da Polícia Militar foi morto por outros policiais militares em ação na cidade de Itajuípe, no sul da Bahia, no final da noite da terça-feira (27). A ação terminou ainda com outros três PMs feridos, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O PM morto, Alberto Alves dos Santos, fazia parte da equipe de segurança do candidato a governador da Bahia ACM Neto.



Segundo a SSP, os policiais estavam em busca de um traficante chamado Buiu. Nas buscas, os PMs foram informados sobre a presença de homens armados em um hotel em Itajuípe e foram até lá. No local, eles teria se envolvido em tiroteio com os dois policiais.



Mais tarde, uma troca de mensagens em um grupo de WhatsApp da PM revelou monitoramento ilegal de veículos da campanha de ACM Neto. O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pediu, na quinta-feira (29), a instauração de inquérito policial para investigar a morte do subtenente. O corpo dele foi sepultado no mesmo dia.

Último debate tem ‘recorde’ de direitos de respostas

O último debate entre os candidatos à presidência da República, ocorrido na TV Globo, começou na quinta-feira (29) e varou a madrugada da sexta. Quem ficou acordado viu poucos momentos de debates de propostas e muitos de discussões e agressões. Foram diversos pedidos de direito de respostas e broncas do apresentador William Bonner.

Pobreza extrema aumenta 23% na Bahia

Nos últimos dez anos, o número de baianos em situação de extrema pobreza passou de 2,2 milhões, em 2012, para 2,7 milhões no ano passado, o que representou um crescimento de quase 23%, de acordo com dados do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS). Em números absolutos, a Bahia é o estado com o maior número de pessoas pobres e extremamente pobres do país.

Rubro-negros em festa

Mini trio elétrico, muita cerveja e pagode. A festa que começou no aeroporto de Salvador continuou no Barradão. O ônibus da delegação do Vitória foi recepcionado pelos torcedores no estacionamento do estádio na tarde de domingo (25), um dia após a equipe conquistar o acesso para a Série B com um empate em 1x1 contra o Paysandu, em Belém. Depois de um acesso com muitos tropeços, em que o time chegou a lutar contra o rebaixamento, o elenco comemorou junto com a torcida o objetivo alcançado.

A volta do Festival de Verão

Após três anos de ausência por causa da pandemia, o Festival de Verão Salvador está de volta. Suspenso desde a edição de 2020, o evento retorna ao Parque de Exposições nos dias 28 e 29 de janeiro, com uma série de novidades. Os shows serão inéditos, com encontros de artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso, Ludmilla e Glória Groove e Ivete Sangalo e Luedji Luna.

