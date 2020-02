O Poeta se despede do Carnaval 2020 com a pipoca no Circuito Osmar

A banda O Poeta, comandada pelo cantor Jhon Ferreira, se despede do Carnaval de Salvador com apresentação em trio independente, no Circuito Osmar (Centro), nesta terça-feira (25).

Estreante na folia baiana, John, que é uma das revelações do pagode baiano, está feliz com a repercussão positiva do grupo durante a festa e do hit Tapa no Vento, que caiu nas graças da galera pagodeira.

(Fotos de Jefferson Peixoto/Secom)

(Fotos de Jefferson Peixoto/Secom)

O artista promete arrastar novamente uma multidão de foliões que vão curtir também sucessos como Tô Só de Quebradinha, Ela Gosta do Preto, Badogando e Viola do Mal, hit feito em parceria com Márcio Victor, vocalista do Psirico.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro