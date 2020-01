O Porto de grandes Verões

Hoje, bem cedinho, quando eu baixei a edição do CORREIO, através do aplicativo em meu celular, me deparei com essa bela capa: Caetano feliz e sorridente curtindo a praia do Porto da Barra com amigos, na foto assinada por Tiago Caldas com texto de Gil Santos.

Imediatamente, me veio a lembrança de muitos Verões que eu frequentei no mesmo local e encontrei Caetano, Gil, Ângela Ro Ro, Marina, Zizi Possi, Regina Casé, os Novos Baianos e tantos outros artistas que não dispensavam o Verão baiano e a nossa tão amada praia do Porto da Barra, considerada uma das melhores do mundo.

A gente até costumava falar que o Verão em Salvador só começava de fato quando Caetano desembarcava na cidade. E era mesmo. Na época, ainda morando em Ondina, Caetano nunca deixou de frequentar o Porto. E quando ele chegava era uma festa. Ainda não existia redes sociais, celular, etc. O negócio era tietar Caê, como os mais íntimos o chamavam. E todo mundo tietava, querendo falar com ele, fazer uma foto com suas máquinas polaroids ou pedir a algum fotografo que estivesse com sua máquina profissional por ali.

Além da presença de Caetano e outros famosos, tinha o frescobol que reunia uma galera esperta formada por jornalistas como Leticia Muhana (criadora do GNT e Canal Viva), fotógrafas como Evinha Freire, cantoras como Sylvia Patricia e Jussara Silveira. Também batiam ponto no local nomes como Keka Oxóssi, Flora (antes de se tornar a senhora Gil), Bia (mais conhecida como Beatinha), Bebete Martins, Maricota, Dodoia, o saudoso Nonatho Freire (que costumava receber em sua casa Daniel Filho, Alceu Valença, Rita Lee, entre outros). Enfim, uma turma alegre e colorida que só queria ser feliz. E à noite frequentar o Berro D´Agua, do lendário Charles Mocó, que reabriu depois de alguns anos fechado.

E, para arrematar o momento nostálgico, me veio à lembrança Qual é baiana?, uma música do próprio Caetano Veloso que Gal gravou magistralmente:

“Essa menina é só de brincadeira

Só dá bandeira, só dá bandeira

Seja na Amaralina ou na Ribeira

Ela só dá bandeira,

Ela só dá bandeira

Domingo no Porto da Barra pesada

Ela sempre agrada ao gosto e ao olhar

Domingo no Porto da Barra limpa

Todo mundo brinca entre ela e o mar

Domingo no Porto da Barra

Todo mundo agarra mas não pode amar"





Texto originalmente publicado no Facebook e replicado com autorização do autor