'O presidente deseja continuar exercendo o cargo de ministro da saúde', diz Rui sobre troca na pasta

O Governador da Bahia, Rui Costa, acredita que a condução da pandemia pelo Governo Federal não deve mudar com a mudança no comando do Ministério da Saúde. Durante live de lançamento do programa Estado Solidário nesta terça-feira (16), Rui afirmou que os erros nacionais no enfrentamento do coronavírus são orientados pelo Presidente Jair Bolsonaro.

“O Presidente deseja continuar exercendo o cargo de Ministro da Saúde. Ele quer alguém para dar o nome para a pasta, mas as orientações partem e sempre partiram dele. Por isso, esse desastre na condução da pandemia. Podemos virar os campeões de morte no mundo. O Ministro não tem autonomia, então, não adianta ter essa troca se quem guia orienta a pasta na direção errada. Bolsonaro nega a ciência e as ações que outros países do mundo fazem para combater o vírus”, criticou Rui.

Na visão do governador, vai continuar a caber aos estados e municípios o esforço individual de conter a pandemia, que, como Rui caracterizou, é “um desastre que assola o Brasil”. Na noite de segunda (15), o presidente confirmou a indicação do cardiologista Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde, em substituição ao general Eduardo Pazuello.

Bolsonaro ainda conversou com a cardiologista Ludhmila Hajjar, que recusou o cargo por "motivos técnicos". A médica tem opiniões divergentes das de Bolsonaro no combate à pandemia. Diferente do presidente, ela não defende a prescrição de cloroquina e é favorável a medidas de isolamento social.

Sobre a recusa de Hajjar, Rui pontuou que a decisão da médica de não virar ministra e os relatos feitos por ela após a reunião com Bolsonaro apontam que o presidente não deve mudar o posicionamento sobre as ações de enfrentamento da Covid-19.