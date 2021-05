O Que a BA Quer Saber: Quem são os desempregados dessa pandemia?

"Quando penso nessa minha demissão, o que me deixa mais emotivo é pensar nos meus filhos, sabe? Quando eu olho para meus filhos me dá uma vontade retada de chorar", Romário Sena, ex-funcionário da Ford.

2021 começou com um baque gigantesco para o mercado de trabalho baiano: no dia 11 de janeiro, a Ford anunciou o fechamento da sua unidade de Camaçari, deixando pelo menos 7 mil pessoas sem emprego - isso sem contar os funcionários de empresas que prestavam serviços para a fábrica.

Difícil imaginar notícia pior para um estado já tão combalido pela crise econômica provocada pela pandemia da covid-19. A Bahia fechou 2020 com a maior taxa de desemprego do Brasil, com 20% de desocupados, segundo a Pnad Contínua do IBGE.

São quase 1 milhão e 300 mil baianos sem trabalho. Entenda: não são números. São pessoas que perderam o emprego ao qual se dedicaram durante anos, ou o negócio das suas vidas. Pessoas que ficaram sem qualquer fonte de renda, sem o sustento das suas famílias.

"Já tenho seis meses desempregado. De lá para cá, continuei botando currículo, fiz alguns processos de seleção, mas não fui bem sucedido. E enquanto isso vejo o dinheiro que recebi da empresa acabando", Diego Rodrigues, ex-funcionário da Vale Manganês.

A Bahia perdeu postos de trabalho sobretudo no comércio, no setor de serviços e na indústria. Efeito devastador da pandemia numa economia que ainda não tinha se recuperado dos efeitos da recessão de 2015 e 2016 em todo o país, e que afetou de maneira singular o estado.

Mas o que importa são as pessoas. Quem são os desempregados nesse mais de um ano da pandemia? Como acabaram afetados pela crise do país? Estão enfrentando dificuldades para retornar ao mercado de trabalho? O que projetam para o futuro?

O podcast O Que a Bahia Quer Saber, do CORREIO, volta nesta segunda-feira (24) para mais um episódio da nova temporada. Toda semana, você terá uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado.

Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor ou no Google Podcasts.

E para abrir a nova temporada, lançamos uma série especial sobre emprego. Serão três episódios especiais dissecando como está o mercado de trabalho na Bahia após mais de um ano convivendo com a covid-19.

Para este 2º episódio, ouvimos pessoas que perderam seus empregos na pandemia. Que história elas têm para contar? Também ouvimos especialistas para entender: a tendência é que o desemprego aumente? Spoiler: a resposta é que sim.





Clique no player para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.





Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Deezer:





Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Apple Podcasts:





Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.