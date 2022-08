'O que a cachaça não faz?', diz jovem que errou quarto de hotel e dormiu na cama de turista

Uma noite de bebedeira terminou em uma história curiosa. O publicitário mineiro Eduardo Junio encontrou uma mulher aleatória dormindo em uma das camas do quarto em que ele estava hospedado ao lado de dois amigos. A desconhecida era Rafaella Gama, totalmente embriagada.

“No começo, eu estava assustada. Depois eu pensei: ‘Mas olha o que a cachaça não faz?!’”, disse Rafaella ao g1.

Leia mais: Turistas encontram mulher nua desconhecida em cama de hotel; assista

A jovem de 22 anos revelou que costuma ir até o hotel, que fica em Niterói (RJ) para pernoitar após curtir as rodas de samba da região.

Segundo a vendedora, a família costuma ficar no quarto 205, onde, desta vez, estavam os turistas. Acreditando que estava entrando no quarto certo, ela encontrou a porta aberta. Em duas das três camas, disse que viu pessoas dormindo da mesma maneira que as familiares.

“Eu entrei, e estava a Jéssica e o outro menino dormindo de rosto coberto. E a minha prima e a minha tia dormem assim também”, explicou Rafaella ao g1.

Ela chegou a tomar banho antes de se enfiar, pelada, debaixo das cobertas para dormir.

“Dormi igual a uma princesa. Eu só lembro do pessoal me acordando, sem entender nada. Eu também não entendi nada. Foi um susto! Aí me explicaram: ‘Ah, você errou de quarto’. Aí falei que a minha tia estava por ali”, contou. “As pessoas me acordaram, eu virei para o canto e continuei a dormir”, disse.

Foi necessária uma segunda tentativa antes de Rafaella acordar e, finalmente, ir em direção ao quarto da tia. O problema foi que ela esqueceu o celular com a tia, deixando-a incomunicável. Foi nesse período que o vídeo viralizou.

Quando retomou o aparelho, ela recebeu um telefonema da mãe.

“Minha mãe me ligou assustada, um pouco nervosa, dizendo que eu estava dormindo na cama dos outros no Tik Tok”, esclareceu Rafaella.