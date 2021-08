'O que eu mais quero é viver de música', diz 'Dirceu dos Teclados'

Quem diria que uma simples ida ao banheiro do Shopping Barra poderia render a um pianista um sucesso viral na Internet? Esse foi o caso de Adilson Rafael da Cruz, que, numa sexta-feira nublada, vendia salgados próximo ao shopping, quando foi surpreendido com uma vontade louca de ir ao banheiro. Adentrou o estabelecimento, saciou suas vontades, e já ia saindo quando uma chuva forte o impediu. Para esperar o mau tempo passar, o músico sentou-se para tocar o piano de livre acesso, localizado na praça central do shopping.

Em pouco tempo, já estava chamando a atenção de todos que passavam ao redor, e encantou a plateia com o clássico 'My Way', de Frank Sinatra. Não só foi filmado, como publicado nas redes. Daí, já sabe. Após postagem do perfil Razões para Acreditar, com 3,6 milhões de seguidores em todo o Brasil, Adilson viralizou instantaneamente. Foi assim que foi chamado pelo próprio Shopping Barra para ser uma atração musical dos dias 06 e 07/08 (sexta e sábado), das 16 às 18h, no domingo do Dia dos Pais (8/8) das 15h às 17h.

Mas a vida nem sempre foi fácil assim para Adilson, ou Dirceu Teclados, nome artístico do senhor que atualmente vive da venda de salgados. Dirceu vem de uma família de músicos e aprendeu a tocar piano sem ter tido aulas. Seu pai era músico de uma banca do Corpo de Bombeiros. Ao longo da vida, Dirceu tocava em bares, bandas e dava aulas. Também toca violão, guitarra e baixo. Seu sonho sempre foi viver de música. “É o que eu mais quero, tocar, viver de música, dando aula de teclado, de baixo e guitarra”, diz.

O que ficou no seu caminho foi um acidente cardiovascular, que prejudicou sua fala e seus movimentos das mãos. Expulso da banda em que tocava, ficou desempregado e deprimido.“Depois que tive o AVC, a venda de salgados foi a forma que arranjei para sustentar a casa”. Pai de 3 filhas e casado há 28 anos, tem o maior apoio da família para realizar seu sonho. Aos 46 anos, pretende retomá-lo. “ Minha expectativa é que se torne realidade de novo”.