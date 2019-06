O que já sabemos sobre o novo HB20

Segundo modelo mais vendido do Brasil, o HB20 passará por sua primeira grande transformação este ano. Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, foi até o centro de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai na Coreia do Sul para conferir o que mudou.

A Hyundai só permitiu imagens com o novo HB20 camuflado (Foto: divulgação)

A Hyundai apresentou as três configurações do carro, o hatch, o sedã e o aventureiro, mas não permitiu imagens. Fotos e vídeos só foram liberadas com um hatch camuflado. Foi com este carro que o jornalista especializado andou na pista de testes em Namyang.

A marca coreana irá oferecer dois motores 1.0, um aspirado e outro turbinado (Foto: divulgação)

Confira as primeiras impressões sobre o novo HB20, carro que será lançado no mercado brasileiro no último trimestre deste ano.

A expectativa é que o novo modelo seja lançado entre outubro e novembro (Foto: divulgação)