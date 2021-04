O que o profissional de educação precisa saber para ser imunizado contra a covid-19

Os profissionais da educação infantil de 55 a 59 anos começam a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira, 21. Se você se enquadra nesse grupo, veja o guia preparado pelo CORREIO:

Quem pode se vacinar?

No primeiro momento, a vacinação não vai contemplar todos os profissionais da educação. Dessa vez, quam pode ser imunizadoi são os profissionais da educação infantil com idades entre 55 e 59 anos. No caso da rede pública, já há um cadastro dos profissionais aptos para essa imunização. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), são 1.560 trabalhadores da educação em Salvador dentro dessa faixa etária.

Já para a rede privada de educação, é preciso estar nas listas que foram solicitadas para as escolas particulares que já enviaram os dados e as funções que os profissionais dentro desta faixa etária executam.

Os profissionais devem estar com o nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina devem apresentar documento oficial de identificação com foto mais cópia do último contracheque ou cópia do contrato de trabalho Pessoa Jurídica atualizado.

Qual o horário da vacinação?

Os interessados em se vacinar podem procurar os postos das 8h às 16h.

Onde se vacinar?

É preciso se dirigir para postos fixos e drive-thrus separados para este grupo que estão espalhados pela cidade. Veja quais são estes pontos e lembre-se de checar o filômetro.

Drivers

FBDC Brotas;

Unijorge (Campus Paralela);

Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu);

Pontos Fixos:

FBDC Brotas;

Unijorge (Campus Paralela);

Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

