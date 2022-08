O que o Vitória precisa para se classificar na última rodada da Série C

Sábado, 17h, Barradão. Não é exagero dizer que o Vitória fará um jogo que vale por um ano. Enfrenta o Brasil de Pelotas, pela última rodada da fase classificatória da Série C, e sairá de campo sabendo se continua na disputa pelo acesso ou se a temporada 2022 se encerra no dia 13 de agosto.

Ao apito final, o Leão precisará estar entre os oito primeiros colocados, o que não conseguiu ao longo das 18 rodadas já realizadas. Começará a partida em 10º lugar, com 26 pontos. A pontuação é a mesma do Remo, em 8º, e da Aparecidense, em 9º, que empatam também no saldo de gols (todos com 4), mas superam o rubro-negro no número de gols marcados (24 / 22 / 18).

A conta do Vitória é relativamente simples, mesmo precisando ultrapassar paraenses e goianos. E muito disso se deve ao empate de 1x1 entre Botafogo-PB e Figueirense, no encerramento da 18ª rodada, segunda-feira (8), em João Pessoa.

O resultado classificou o Figueirense, que foi a 30 pontos, e deixou o Botafogo-PB com 29, em 7º lugar, ao alcance do Vitória. O time paraibano é justamente o adversário da Aparecidense na última rodada, em Aparecida de Goiânia (GO).

Esse confronto direto implica no seguinte: se o Leão ganhar do Brasil de Pelotas, automaticamente passa pelo menos um dos dois e, assim, só precisa secar o Remo. Por “secar” entenda-se que empate ou derrota serve, desde que o Vitória faça sua parte. E caso o Remo também ganhe seu jogo, aí precisa ser por um saldo de gols menor do que o placar rubro-negro. O adversário do time paraense é o Botafogo de Ribeirão Preto (SP), fora de casa.

É possível também que o Vitória classifique sem depender do Remo. Para isso, o time baiano precisa vencer e contar que a Aparecidense ganhe do Botafogo-PB, mas por uma diferença de gols menor.

A classificação pode vir possível também com um empate no Barradão. Cenário muito arriscado, pois requer derrota do Remo e da Aparecidense. E além disso, que o Ypiranga-RS, dono de 25 pontos, não vença o rebaixado Ferroviário fora de casa.

Em caso de derrota do Vitória para o Brasil de Pelotas, aí só milagre realmente: derrotas do Remo e da Aparecidense por diferença de gols maior, e ainda que o Ypiranga-RS no máximo empate e que o São José-RS, com 23 pontos, não vença o Altos.

Como é a segunda fase?

Seis times já estão classificados à segunda fase: Mirassol, Paysandu, ABC, Figueirense, Volta Redonda e Botafogo-SP. As outras duas vagas estão para a briga de Botafogo-PB, Remo, Aparecidense, Vitória, Ypiranga-RS e São José-RS.

A segunda fase terá início no fim de semana seguinte (dia 20) e será composta por dois grupos de quatro equipes cada. De um lado, quem passou em 1º, 4º, 5º e 8º lugar. Do outro, 2º, 3º, 6º e 7º.

Esses times se enfrentarão somente dentro do respectivo grupo, com jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas. Ao fim da sexta rodada, os dois melhores colocados de cada grupo garantirão o acesso à Série B 2023. E os líderes farão a final desta edição da Série C.