O que os astros preparam para 2021? Assista ao vivo nesta terça (3) às 18h

2020 está sendo um ano difícil para a humanidade em função da pandemia do novo coronavírus. 2021 já está batendo na porta e com isso surge a pergunta inevitável: o que os astros reservam para 2021 e como podemos nos preparar para o ano novo? Para responder a essas perguntas o programa Saúde & Bem-Estar, exibido ao vivo às 18h no Instagram @correio24horas, desta terça-feira (03) recebe Brendan Orin (@brendanorin).

Brendan é sacerdote Wiccaniano com uma história de mais de 15 anos de prática. Estuda o Tarot e outros oráculos desde meados de 1999. No Astrocentro (@astrocentrobr) maior portal de esoterismo online, desenvolve cursos voltados para a prática de rituais mágicos, astrologia e aconselhamento amoroso, além de ter produzido cursos de tarot, constelação familiar, feng shui e aromaterapia.

O programa é apresentado pelo jornalista @jorgegauthier. Mande suas perguntas aqui nos comentários ou no direct no Instagram.