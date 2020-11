O que os candidatos à prefeitura de Salvador fizeram na reta final da campanha?

Os candidatos à Prefeitura de Salvador aproveitaram as últimas horas da campanha eleitoral no sábado(14) para reforçarem suas plataformas junto à população da capital baiana. Nessas eleições, o advento da pandemia de COVID-19 obrigou os candidatos a encontrarem novas formas de defenderem suas plataformas e de estarem nas ruas junto aos eleitores. No período da manhã e tarde, eles participaram de atividades diversas, buscando conquistar o voto dos indecisos.

Ao todo, são nove candidatos que concorrem a uma vaga para a prefeitura e que, uma vez eleito ou eleita, deverá gerir o município de 2,8 milhões de habitantes no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Saiba como foi o último dia de campanha e onde votarão os candidatos nesse domingo (15).





Bacelar (Podemos)

O candidato a prefeito de Salvador pela coligação “Salvador dos Bairros é Salvador de Todos” (Podemos, Rede e PTC)João Carlos Bacelar Batista teve um sábado bem agitado. Acompanhado de candidatos a vereador e de Lavigne, Bacelar percorreu bairros da capital baiana com pequenas carreatas. Mata Escura, Mussurunga, Itapuã, Nordeste de Amaralina, Boca do Rio e Piatã foram os locais escolhidos nesta reta final. Bacelar, votará acompanhado do seu vice, Magno Lavigne (Rede) no Colégio Girassol, às 10h, no Itaigara. O candidato depositará seu voto na zona eleitoral 13, seção 106. Após a votação, ele acompanhará Lavigne até o Colégio São Bento, no Centro, na zona 001, seção 468.

Acompanhado de candidatos a vereador e de Lavigne, Bacelar percorreu bairros da capital baiana com pequenas carreatas (Foto: Divulgação)





Bruno Reis (DEM)

O candidato a prefeito da coligação 'Salvador Não Pode Parar', Bruno Reis (Democratas) encerrou a campanha nas ruas com três carreatas. A primeira carreata do sábado foi realizada entre Colinas de Pituaçu e Jardim Cajazeiras, passando pela Vila Canária. A segunda ocorreu no Subúrbio e a terceira começou por Pituaçu e passou por Stiep e Costa Azul, até finalizar na orla, em Ondina . O candidato vota nesse domingo (15) às 11h, no Sartre COC, no Itaigara (seção 0069). Devido às medidas de segurança, o candidato não estará acompanhado de lideranças ou apoiadores.

Para acompanhar a apuração dos votos, Bruno deve permanecer em casa para evitar aglomerações. Uma vez que os resultados estejam fechados, o candidato dará uma entrevista coletiva à imprensa.

O candidato à prefeitura Bruno Reis participou de três carreatas pela cidade, sendo que a última se encerrou já à noite, em Ondina (Foto: Divulgação)





Celsinho Cotrim (Pros)

A programação do sábado para o candidato Celsinho Cotrim(Pros) foi uma carreata pelos bairros da 10ª zona eleitoral, além de realização a gravação de vídeos para todos os candidatos a vereador do partido. Cotrim votará às 11h, no campi da Universidade Católica de Salvador, em Pituaçu, na seção 87, zona 10. A apuração será acompanhada em casa, com os familiares.

Celsinho Cotrim aproveitou o sábado para visitar as localidades que compõem a 10.ª zona eleitoral de Salvador (Foto: Divulgação)





Denice Santiago (PT)

No último dia de campanha nas ruas, a candidata à Prefeitura de Salvador pela 'Coligação que Cuida de Gente' (PT/PSB), Major Denice (PT) visitou localidades de Cajazeiras. Acompanhada do governador da Bahia, Rui Costa, Denice percorreu o bairro neste sábado em carro aberto.

A candidata votará às 10h, acompanhada do governador Rui Costa, no prédio de Ciência e Terra da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no bairro do Cabula, onde fica a seção 397, da 5ª Zona Eleitoral de Salvador. Em seguida, a major acompanhará o filho, João, em seu primeiro voto, no mesmo prédio. Às 11h30, ela acompanha a candidata a vice-prefeita, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), que vota na Faculdade de Educação, no Canela. A candidata acompanhará a apuração ao lado da família, em casa.

Cajazeiras foi a localidade escolhida pela candidata Major Denice (ao lado do governador) para finalizar a campanha eleitoral para a prefeitura de Salvador (foto: Divulgação)





Hilton Coelho (PSol)

O candidato Hilton Coelho participou na manhã desse sábado de uma carreata do Campo Grande até Itapuã. No domingo, ele votará por volta das 11h, na zona 017, seção 418, na escola Josias de Almeida Melo, em Itacaranha.

Para acompanhar a apuração, o candidato se reunirá com correligionários na sede do comitê, localizado na Rua da Paciência, no Rio Vermelho.

O candidato do PSol Hilton Coelho participou de uma carreata que saiu do Campo Grande em direção à Itapuã ( Foto: Marcos Musse /divulgação)





Pastor Sargento Isidório (Avante).

O candidato Manoel Isidório de Santana Júnior (Avante) participou de duas carreatas no último dia de campanha. A primeira, no turno da manhã, foi Subúrbio Ferroviário e, no período da tarde, visitou diversos bairros da cidade. O candidato votará às 10h, no Colégio Nelson Mandela, antigo Castelo Branco, em Periperi , no Subúrbio Ferroviário , na zona 015, seção 0026. A assessoria não informou como o candidato acompanhará a apuração dos votos.

O Pastor Sargento Isidório participou de carreatas no Subúrbio Ferroviário e em outros bairros do centro da cidade na reta final da campanha (Foto: Divulgação)

Olivia Santana(PCdoB)

Olívia e o vice, Joca, da coligação ‘Experiência, Amor e Raça’ (PCdoB/PP), percorreram pontos da cidade na manhã desse sábado, na última carreata da campanha. A dupla escolheu fazer o caminho dos faróis: entre o Farol da Barra e o de Itapuã, cartões-postais da capital, em um percurso de mais de 20km, para ampliar o diálogo com a população, nesta reta final.

A candidata votará acompanhada do vice-governador João Leão e do candidato à vice-prefeito, Joca Soares. A previsão é que a candidata faça a confirmação do seu voto na urna às 10h30, no Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino, na Federação. Em seguida, Olívia segue para a Pituba, onde vota o vice-governador João Leão, no colégio Anchieta, e depois para o bairro do Pau Miúdo, para que Joca Soares possa fazer sua confirmação na urna, na escola Professora Candolina.

A candidata Olívia Santana percorreu a orla da capital da Barra até Itapuã com a presença do candidato à vice prefeitura Joca (Foto: Divulgação)





Rodrigo Pereira (PCO)

O candidato do PCO realizou uma atividade porta-em-porta em São Caetano e finalizou a campanha no Centro Cultural Benjamim Péret, sede estadual do Partido da Causa Operária,no centro de Salvador.Amanhã, ele votará no Colégio São Bento, Centro, às 11h. A assessoria do candidato não informou de onde ele acompanhará a apuração.









A reportagem do CORREIO também não obteve retorno do candidato Cézar Leite (PRTB