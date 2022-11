O que se sabe sobre ataque a escolas que deixou 3 mortos no Espírito Santo

Um ataque a duas escolas deixou três mortos e nove feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25). Não há informações sobre a identidade do atirador. As informações são do g1.

Veja o que já se sabe sobre o caso:

Onde aconteceu?

O caso aconteceu em duas escolas de Aracruz, cidade no norte do Espírito Santo, a cerca de 85 km da capital, Vitória.

Pessoas foram atacadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que é particular. As escolas ficam no bairro de Coqueiral, a 22 km do centro de Aracruz.

Quem são as vítimas?

Dois dos mortos são professores da escola Primo Bitti, e o terceiro, um aluno do Centro Educacional Praia de Coqueiral. As vítimas ainda não foram identificadas.

Como foi o ataque?

O caso aconteceu entre 9h30 e 9h40 desta sexta-feira (25), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Um jovem teria entrado na escola Primo Bitti e feito vários disparos com uma pistola, matando dois professores.

Depois, ele foi de carro - com as placas tampadas - até o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde matou um aluno. Outras 11 pessoas ficaram feridas.

O jovem fugiu no veículo em direção à orla. A polícia faz buscas na região.

Quem é o atirador?

Não há informações sobre a identidade do atirador. Ele continua foragido. A PM havia informado que o autor era um aluno de uma das escolas, mas depois retificou a informação.

A PM confirmou que imagens registradas em câmera de segurança são do autor do ataque.

A Prefeitura de Aracruz informou que suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal nesta sexta-feira (25) e que solicitou ao governo do estado o reforço no policiamento na região.

Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava o caso "com pesar e muita tristeza".

O Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) disse que a equipe ainda estamos procura entender a extensão desse ataque, que "deixa marcas profundas em todos."