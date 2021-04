O reencontro de Bahia e Ceará nas finais da Copa do Nordeste

A taça da Copa do Nordeste 2021 pode vir para Salvador. Pelo segundo ano consecutivo, o Bahia vai brigar por ela com o Ceará. O jogo de ida da final será na capital baiana, sábado (1º), às 16h, em Pituaçu. O de volta acontecerá no Castelão, em Fortaleza, no dia 8.

No ano passado, o alvinegro levou a melhor. O Vozão vai conseguir repetir o feito? Ou o tricolor vai dar o troco dessa vez? Como chegam Bahia e Ceará para a disputa do título? Quem é o favorito? Esse episódio do Bate-Pronto projeta o duelo que vai definir o campeão desta edição do regional.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.