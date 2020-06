O retorno dos voos e a crise nos setores de hotelaria e turismo

Se tem um setor econômico que foi prejudicado pela pandemia do novo coronavírus, esse foi o de hotelaria e turismo. Há exatos três meses os hotéis estão funcionando sem receita ou com público mínimo - a taxa de ocupação em maio foi de 3%.

A novidade é que a partir de julho a capital baiana vai receber 20 voos por dia, 12 a mais que o normal. Parece pouco, mas já é um grande alívio para os empresários. Tanto, que 2/3 dos hotéis devem reabrir a partir dessa data.

Como os hotéis estão se preparando para a retomada? Como será o 'novo normal' nesse setor? Quais foram os impactos da pandemia no turismo? Conversamos com representantes do mercado.

>> Para voltar a receber turistas, Salvador terá novos voos e reabrirá hotéis em julho

Para ouvir, clique no player abaixo ou faça download. Você pode ouvir também no seu aplicativo preferido:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida