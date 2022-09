'O sentimento é de tristeza', diz Goulart após derrota do Bahia para o Sport

Pelo segundo jogo consecutivo, o Bahia tropeçou e não conseguiu ganhar fora de casa pela Série B. Depois do empate sem gols com o Criciúma, na noite desta segunda-feira (12), o Esquadrão foi derrotado pelo Sport por 1x0, em clássico disputado na Ilha do Retiro.

Principal contratação do Bahia na temporada, o meia Ricardo Goulart, que entrou no segundo tempo, deixou o gramado lamentando o resultado. Segundo ele, o elenco entrou disposto a encerrar o jejum sem triunfos como visitante no segundo turno da Série B.

“A gente sai triste. Sabíamos da dificuldade, no segundo tempo eles pressionaram um pouco mais. Acabou acontecendo, levamos o gol. A nossa equipe lutou até o fim, buscamos o gol. O sentimento é de tristeza pois a gente tinha na mente conquistar os três pontos”, disse ele.

A derrota mantém o Bahia na vice-liderança, com 51 pontos. Mas o Esquadrão pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que tem 50 pontos e está na terceira colocação. Apesar de não vencer há dois jogos, o Esquadrão ainda tem situação confortável na luta pelo acesso à Série A.

O próximo compromisso da equipe no Brasileirão será no sábado (24), quando receberá o Operário, na Fonte Nova.