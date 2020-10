Os Anos 1970 foram o Iluminismo do século 20 que alguns de nós viveram, fizeram, assistiram e os mais lúcidos sabem que não foram apenas sexo, drogas e rock and roll como hoje se propaga. Foram a tentativa posterior às trevas das guerras, dos campos de concentração, das bombas atômicas, de fazer do Planeta Terra um lugar menos hostil. Quando me pedem para rezar, por exemplo, eu rezo uma oração desse iluminismo, o poema ‘Imagine’ de John Lennon, e desejo (...) “a ausência do paraíso, nenhum Inferno sob nós, acima de nós apenas o céu, um mundo sem países, sem religiões, com todos os humanos vivendo o presente, em paz, sem motivos para matar ou morrer, um mundo sem propriedades, sem ganância e sem fome” (...).

Digamos que John Lennon que nasceu ontem, na Inglaterra, no ano de 1940, criou este Poema em 1971 para nos consolar das mortes de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, intérpretes e poeta deste Iluminismo, que morreram, os três, de overdose, aos 27 anos, entre 4 de outubro de 1970 e 3 de Julho de 1971. Imagine foi lançado em Setembro de 1971, propondo um novo contrato social, uma nova ordem, uma nova maneira de conviver.

Lennon morreu assassinado em 8 de Dezembro de 1980, por um cara que queria ocupar seu lugar e o matou com quatro tiros. Em 1980, o Planeta Terra já estava invadido por Yuppies pensando em como fazer muito dinheiro. Ponto. Um Planeta onde (...) “Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor.” (...) Eu não acredito em Elvis, Eu não acredito em Zimmermann (Bob Dylan), Eu não acredito em Hitler, Eu não acredito em Jesus, Eu não acredito em Gita, Eu não acredito em Buda, Eu não acredito em Beatles, Eu só acredito em Yoko, e em mim. “(...) O sonho acabou (...) Ontem Eu era o tecedor de sonhos Mas agora eu renasci/Eu era o Leão Marinho/Mas agora eu sou John/Então caros amigos Vocês tem apenas que seguir adiante/O sonho acabou.” (Lennon em God)

Mas será que os sonhos acabam? As Novas Ordens aconteceram depois dos 1970. Anos 1990. Anos 2000. Anos 2010. Anos 2020. Soube, recentemente, que o símbolo Paz e Amor, hoje, é considerado perigoso em alguns lugares da Cidade da Baía. Que significa outra coisa. Mas depois de tudo isso que nós estamos vivendo e assistindo, juntos, com o Planeta, será que nós não saberemos como viver “o presente, em paz” é importante?