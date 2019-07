O Topo da Montanha volta a Salvador

Lázaro Ramos e Taís Araújo (Foto: Jorge Bispo/divulgação)

Um dos grandes sucessos do teatro brasileiro nos últimos tempos é sem dúvida o “Topo da Montanha”, peça estrelada por Taís Araújo e Lázaro Ramos, que retrata o último discurso de Martin Luther King em Memphis, em 3 de abril de 1968, um dia antes de ser assinado. Hospedado no Hotel Lorraine, Luther King (Lázaro Ramos) conhece a camareira Came (Taís Araújo), que está em seu primeiro dia de trabalho e onde a história de suspense com um toque de deboche se desenvolve.

A montagem, que já foi exibida em Salvador, retorna aos palcos baianos, em duas apresentações, nos dias 03 e 04 de agosto, no Teatro Castro Alves. A direção é do próprio Lázaro e a codireção é de Fernando Philbert. “O desejo de fazer a peça nesse formato é porque acreditamos que é um momento de reflexão, de olhar nossa origem e de fortalecer nosso caminhar”, disse Taís Araújo.





Marlon Gama (Foto: Alô Alô Bahia)

Marlon Gama compra novo apartamento em São Paulo

O arquiteto Marlon Gama, dono de uma linda casa em Salvador (com vista espetacular para a Baía de Todos os Santos), terá novo endereço em São Paulo. Após 15 anos com dupla residência entre as capitais baiana e paulista, ele decidiu investir num apartamento maior, para receber os amigos e clientes. O bairro continua o mesmo, o Jardins, onde ele faz tudo a pé. O apartamento será completamente reformado. “A ideia é adaptar o imóvel ao ritmo de vida prático do paulistano”, nos disse o profissional. Quanto perguntando sobre o closet de inverno que já mantém por lá, Marlon foi enfático: “Esse só tende a crescer”, disse aos risos.





Ecodelícias

O Mesa Ao vivo, promovido pela revista Prazeres da Mesa, irá acontecer nos dias 24 e 25 de julho, em Salvador. Um dos participantes será o chef Edinho Engel, que comanda o restaurante Amado. No dia 24, às 16h30, no auditório do hotel Mercure (Rio Vermelho), Edinho fará uma aula especial sobre comida vegana.





UTE Porto Sergipe (Foto: Divulgação)

Investimento

Há cerca de 333Km da capital baiana, em Barra dos Coqueiros, Sergipe, será implantada a maior usina termoelétrica a gás natural da América Latina. Trata-se da UTE Porto Sergipe I, que deve começar a funcionar em janeiro de 2020.

Com investimento de cerca de R$6 bilhões, a usina poderá suprir 15% da demanda de energia do Nordeste, graças a suas unidades geradoras capazes de produzir 1.551 megawatts.

Em conversa com a coluna, o presidente da Centrais Elétricas de Sergipe ( Celse), Pedro Litsek, revelou que esse é o maior investimento privado já realizado naquele estado. A Celse, vale informar, foi criada em setembro de 2015 pela Ebrasil (Eletricidade do Brasil) e a Golar Power (joint-vevure entre a norueguesa Golar LNG e o fundo de investimentos americano Stonepeak Infrastructure Partners).





Nizan Guanaes e Donata Meirelles (Foto: Repreodução/Redes Sociais)

Rota

O publicitário baiano Nizan Guanaes está acompanhado a esposa Donata Meirelles em viagem pela Europa. Nos últimos dias, o casal prestigiou os lançamentos e festas da Dolce & Gabanna, que ocorreram em diversos pontos da Sicília, na Itália. Ontem, Nizan e Donata retornaram à Paris, onde se hospedam sempre no The Península, que fica na Avenue Kléber, próximo ao Arco do Triunfo.





Ticiano Degasperi (Foto: Divulgação)

Linha de frente

Ticiano Degasperi acaba de assumir a gestão da TD Produções, empresa especializada em som, luz e led – além de palcos e coberturas-, que tem feito grande parte das melhores festas da capital baiana. “Meu retorno para a linha de frente melhorou muito nosso relacionamento com os clientes. Estabelecemos em nosso grupo um pacto com a qualidade, vislumbrando sempre o equilíbrio entre projeto e viabilidade financeira, sem perder de vista o resultado. Nosso foco é a excelência da entrega”, garante o empresário.



Agenda

A Breton, localizada no Caminho das Árvores, promove talk especial com os designers Diogo Tomazzi e Murilo Weitz. Dia 18, a partir das 17h.

Célia Santos abre a exposição “Esculturas da Terra”, amanhã, às 18h, na loja Luminata, na Alameda das Espatódeas. Daniela Mercury é uma das presenças confirmadas – Célia é a fotógrafa oficial da cantora desde 2007.

Mário Dantas será empossado como novo presidente da Associação Comercial da Bahia. Dia 15, às 18h30, na sede da entidade, no Comércio.

Depois de amanhã, João Roma participará de almoço-debate do LIDE-BA, no Fera Palace Hotel. O deputado federal vai falar sobre Reforma Tributária.





Propósito e empatia

No próximo dia 17, a coluna Alô Alô Correio, publicada as quartas e domingos, aqui, no Jornal Correio, estará completando 4 anos. Durante este tempo, a coluna, que é um desmembramento do site Alô Alô Bahia, acompanhou e publicou, em primeira mão, as notícias mais quentes relacionadas a crônica social, cultural e econômica da capital baiana. Por aqui, evoluindo junto com os novos tempos, as palavras de ordem têm sido propósito e empatia.