'O Vitória está formando um elenco competente', avalia Osmar Loss

Após o primeiro contato com o elenco do Vitória, Osmar Loss aprovou o que viu. "A primeira impressão é positiva, o Vitória está formando um elenco competente. Tem desequilíbrio em algumas esferas. Vamos buscar fazer o maior número de pontos possíveis até essa parada para a Copa América para depois colocar a mão na massa. Na medida do possível vamos colocando as nossas ideias", afirmou o novo treinador rubro-negro, que vai estrear no domingo (26), às 16h, quando enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, em jogo válido pela 5ª rodada da Série B.

Contratado para substituir Cláudio Tencati, demitido no domingo (19), Loss comandou o primeiro treinamento na manhã desta quarta-feira (22), na Toca do Leão. Depois foi apresentado oficialmente à imprensa.

"Passei por clubes que estão na primeira divisão e o Vitória não deve nada a ninguém. No início da minha carreira, quando trabalhava no Internacional [na divisão de base], olhava o Vitória como referência. A gente vai procurar resgatar um pouco disso. Não é trabalho simples, fácil. O que tem de cultura, conquistas por trás desse clube, seja em formação e títulos que conquistou na base... Sabemos da nossa responsabilidade", disse Loss. O Leão é o quinto clube profissional da carreira do treinador. Aos 43 anos, ele também treinou Bragantino, Juventude, Corinthians e Guarani.

Até a pausa para a Copa América serão quatro partidas. Depois do Atlético-GO, o time enfrentará Bragantino, Sport e Oeste. Até lá, a prioridade de Osmar Loss é corrigir as falhas do setor defefnsivo. "Nesse primeiro momento vamos procurar atacar a parte defensiva. A construção de uma equipe começa de trás para frente. Temos preocupação em melhorar o rendimento do sistema defensivo do Vitória. Não é defesa, mas o sistema defensivo. Vamos trabalhar para que essa defesa seja segura em todo período que a gente estiver aqui", pontuou o treinador.

De fato, ele deu prioridade ao trabalho tático defensivo em seu primeiro dia na Toca do Leão. No começo do treino, Loss se dedicou a uma atividade com jogadores de defesa e volantes enquanto Marcelo Rospide, auxiliar técnico contratado junto com ele, ficou responsável pelo restante do grupo.

Osmar Loss recebeu um elenco com 32 jogadores no grupo principal. Outros 12 atletas treinam em separado por não fazerem parte dos planos do clube. Desses, o técnico já trabalhou diretamente com cinco, sendo que dois deles estão afastados. "Trabalhei com Anselmo Ramon, Romisson, Marciel, com Andrigo, que está em um processo de lesão, Thales, que está afastado", enumerou. "Esses trabalhei diretamente. Os outros eu enfrentei ou consultamos para outros clubes", revelou. Também afastado, Andrigo está na mira do Figueirense e pode deixar a Toca em breve.

A princípio, o novo treinador acredita que não será preciso reforçar o elenco. "Nós temos um bom número de jogadores experientes. Neto, Anselmo Ramon, que tem certa rodagem. Falar hoje de contratação seria prematuro. À medida que for necessário e viável... Temos que trabalhar dentro de viabilidade, pode ser que a gente venha a achar que seja necessário. Nesse momento vamos trabalhar com o que temos aqui", encerrou.

Referência no meio do futebol pelo trabalho realizado com as divisões de base do Corinthians, Loss sinalizou que vai utilizar atletas formados na Toca, mas com cautela. "Eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. A gente precisa construir canal de transição seguro para não colocar jogador e, com 90 minutos, pensar que é definitivo. O que o atleta faz no sub-20, se ele mostrou competência, temos que ter calma. Às vezes somos definitivos demais com o jogador", pontuou.