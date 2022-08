OAB-BA promove Congresso Internacional de Direito Digital; inscrição é gratuita

Acontece nos dias 29 e 30 de agosto o 1º Congresso Internacional de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA). O evento será totalmente on-line e tem inscrições gratuitas.

Para participar é necessário se inscrever pela internet, através do link https://bit.ly/conginterdireitodigital. Haverá também terá transmissão ao vivo no Youtube, no canal da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes- ESA/BAHIA.

O congresso contará com a participação de especialistas renomados em Direito Digital do Brasil, África e Portugal, como Viviane Maldonado, Renato Opice Blum, Dora Kaufman, Fabiane Borges, Gabriel Fernandes, Marinho Soares, Érica Pinheiro, Fernanda Azevedo, Leandro Figueiredo e Marcilio Braz. Estão entre os temas debatidos a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Crimes Digitais, Fake News, Marco Civil da Internet, Inteligência Artificial, E-games e Processos Eletrônicos.

O evento é promovido pela Comissão de Direito Digital da OAB/BA.