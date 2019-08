Obama, Beyoncé e outras personalidades lamentam morte de Toni Morrison

A morte da escritora norte-americana Toni Morrison provocou reações no mundo político e das artes nesta terça-feira, 6. A autora de "Amada", prêmio Nobel de Literatura de 1993, morreu na segunda-feira, 5, em um hospital em Nova York, após uma breve doença.



"Toni Morrison morreu em paz, ao lado da família e de amigos", diz uma nota divulgada pela família da escritora. "A autora completa que tinha em alta conta a palavra escrita, seja dela mesma, dos seus estudantes ou de outros, ela lia e escrevia vorazmente em casa."



Veja a reação à morte de Toni Morrison



Barack Obama (ex-presidente dos EUA):



"Toni Morrison era um tesouro nacional. Sua escrita não era apenas bela, mas significativa - um desafio para a nossa consciência e um chamado para maior empatia. Ela era tão boa contadora de histórias, tão cativante, em pessoa quanto na página. E enquanto eu e Michelle sentimos sua perda e enviamos nossas simpatias mais calorosas para sua família e amigos, sabemos que suas histórias - que nossas histórias - sempre estarão conosco, e com aqueles que virão depois, e depois e depois, para todo o sempre."



Beyoncé (cantora):



"'Se você se deixar levar pelo ar, você pode montá-lo'. Descanse no paraíso."



Deputado John Lewis:



"A morte de Toni Morrison é um mandato para todos os outros no campo para completar a vocação elevada que seu trabalho e sua vida manifestaram. Suas palavras, sua sabedoria, seu amor imortal e comprometimento com o seu povo estão para sempre gravados nas páginas da história, mas sua voz literária inconfundível e artística fará muita falta."



Kerry Washington (atriz):



"Não consigo imaginar crescer num mundo sem suas palavras. Rezo para que você descanse em paz e no Poder. Vamos celebrar sua vida com gratidão infinita e amor. Sempre."



Barry Jenkins (diretor):



"Eu apenas assumi que a Sra. Morrison viveria para sempre. E de várias maneiras em vários corações, mentes e espíritos, ela vai"



Walter Mosley (escritor):



"Ela era a melhor de nós: nossa força, nossa esperança, e mais importante, nossa história. Eu lamento sua morte embora saiba que ela nunca, nunca, irá embora."



Elizabeth Gilbert (escritora):



"Meu coração dói. Sua grandeza era absoluta. Suas palavras mudaram mundos. Seu trabalho sempre pertenceu ao imortal, e seu nome nunca será esquecido."



Shonda Rhimes (escritora e diretora):



"Ela me fez entender 'escritora' como uma profissão decente. Eu cresci querendo ser ela. Um jantar com ela é uma noite que eu nunca vou esquecer. Descanse, Rainha."



Roxane Gay (escritora e crítica cultural):



"Essa é uma perda devastadora para o mundo das palavras, para o nosso entendimento do poder e seu alcance, para o cultivo da empatia, para a narrativa rica, nuançada, elegante. Seu trabalho foi um presente para todos aqueles que tiveram o prazer de lê-la"



Chance The Rapper (músico):



"Toni Morrison me ensinou a palavra rememoração. Descanse em paz para uma mulher incrivelmente poderosa e impactante."



Bette Midler (cantora e atriz):



"Toni Morrison morreu. Justo quando mais precisávamos de sua voz, ela se foi. Obrigado pelos insights, pelas histórias e pela poesia do seu pensamento que nos enriqueceu por todos esses anos Deite o seu fardo."

A escritora

deixou uma obra concisa mas poderosa. Foram 11 romances entre 1970 e 2015, nove deles publicados no Brasil pela editora Companhia das Letras.



Ao longo dos anos, a escritora desenvolveu uma prosa seca, direta, desprovida de dramalhões, e com uma ponta, ainda que pequena, de otimismo. Habituou-se ainda a tratar de temas fortes em sua ficção, como pedofilia, prostituição, preconceito racial. Por isso, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1993, tornando-se a primeira mulher negra a ser honrada com a premiação.



Veja a seguir uma lista com os livros de Toni Morrison disponíveis no Brasil:



O Olho Mais Azul (1970)



Romance de estreia, sobre menina negra que sonha ter olhos azuis numa época em que o modelo de beleza é o da atriz branca Shirley Temple



Amada (1987)



Baseado em uma história real, é ambientado em 1873, época em que os Estados Unidos começavam a lidar com as feridas da escravidão recém-abolida



Jazz (1992)



Em 1926, o Harlem, bairro negro de Nova York, é povoado por camponeses que vieram em busca das promessas da cidade grande. O que se sobressai, porém, são injustiças contra mulheres



Paraíso (1998)



Primeiro romance publicado pela autora depois de receber o Nobel de Literatura. A ação se passa em Ruby, cidade onde todos têm o sangue cem por cento negro e são tementes a Deus



Amor (2003)



Por meio das lembranças de seis mulheres, a história de ódios e paixões em que o falecido proprietário de um hotel à beira-mar é o pivô dos conflitos



Quem Leva a Melhor? (2008)



Três fábulas originalmente contadas por Esopo e La Fontaine (A Cigarra e a Formiga, O Leão e o Rato e O Vovô e a Cobra), ganham nova versão, com tom contemporâneo



Compaixão (2008)



A condição da mulher negra nos Estados Unidos, desta vez situando a narrativa em 1690, nos primórdios da nação americana



Voltar Para Casa (2012)



Veterano de guerra vive em profundo conflito com seus fantasmas, perturbado pela enorme culpa de ser um sobrevivente e pelas atrocidades que cometeu



Deus Ajude Essa Criança (2015)



Em um conto de fadas moderno, propõe uma difícil questão: o que fazer com o erro cometido por uma criança, quando ele foi motivado por uma força contra a qual ela era incapaz de lutar?