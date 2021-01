Obra de arte ‘Flores para a saúde’ homenageia profissionais no Pelourinho

A pandemia deixou o mundo com uma cor cinzenta no último ano e o artista plástico baiano Menelaw Sete resolveu colocar mais cores nesse cenário. O pintor fez uma instalação no Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, nesta terça-feira (26), para homenagear os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, a pedido do Museu Nacional de Enfermagem, e usou e abusou do colorido.

O objetivo da obra é enfatizar a necessidade de adotar as medidas de prevenção à doença, como o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos, e o distanciamento social, e de se vacinar. Menelaw contou que usou materiais recicláveis para confecção da instalação, como madeirete, canos de PVC, pedaços de pano, e papel.

A escolha do Pelourinho aconteceu por ser o local que abrigou a primeira Faculdade de Medicina do país, e por ficar em uma região central da cidade. Alguns moradores do Centro Histórico ajudaram na confecção das peças, e foram duas semanas de trabalho até a obra ser concluída. Ela tem três metros de altura.

“A obra ‘Flores para a Saúde’ surgiu da ideia de homenagear os profissionais de saúde que vem trabalhando muito na linha de frente, e sofrendo muito com a pandemia. São quatro flores representando os quatro elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. A inspiração veio desse momento único e especial que estamos vivendo. É necessário persistir e resistir”, contou Menelaw.

A iniciativa é do Museu Nacional de Enfermagem que encomendou a obra como uma homenagem aos profissionais de saúde de todo o mundo. A diretora da Instituição, Júlia Lemos, disse que a exuberância das cores é uma forma de trazer mais alegria para dias tão sofridos e exaustivos.

“Menelaw tem muita sensibilidade. Essa é uma obra de arte do tamanho do coração dele, que é enorme, e importante por estar sensibilizando a população de uma maneira geral sobre o uso da vacina, que queira ou não queira é o que temos nesse momento. Além disso, lembra toda a parte das rotinas que é o distanciamento, a lavagem de mãos, e o distanciamento. A gente fica muito feliz e espera que essa mensagem possa chegar a todos os lugares”, afirmou.

Outros profissionais de saúde também visitaram a obra, como a enfermeira Catarina Aquino, primeira profissional dessa categoria a ser imunizada no Hospital Martagão Gesteira. “É um reconhecimento por tudo o que a gente viveu e por tudo que estamos passando, e valoriza o profissional da Enfermagem que é tão importante nesse contexto da pandemia e que foi tão essencial nesse momento”, disse.

A obra ficará a disposição do público no Cruzeiro de São Francisco, no Terreiro de Jesus, nos próximos dias, e depois seguirá em exposição itinerante por algumas unidades de saúde da capital.

Essa foi a segunda obra feita por Menelaw Sete para homenagear os profissionais de saúde. Em abril, ele fez um quadro que está em exposição da Itália. Já em dezembro, o artista produziu um painel no Horto Florestal, em Salvador, que foi batizado de Pau Brasil. Com cores vibrantes, elementos naturais em referência às florestas e traços comuns aos modernistas, a obra se destaca na paisagem da Avenida Santa Luzia.