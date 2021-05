Obra de duplicação da BA-001, em Ilhéus, é concluída

A duplicação de um trecho de 5,4 km da BA-001, ligando as praias do sul de Ilhéus ao entroncamento com a BR-251, foi entregue pelo governador Rui Costa nesta quinta-feira (6), após a conclusão das obras. Segundo o governo, 185 mil moradores do sul da Bahia serão beneficiados com essa obra, que passa pela nova ponte Ilhéus-Pontal. O investimento foi de R$ 10,5 milhões.

A obra de duplicação requalifica toda a zona sul de Ilhéus, diz Rui. "E não podia ser diferente, com uma ponte bonita dessa, que é um novo cartão postal da cidade e da região. Hoje, aproveitei para olhar a zona norte, que precisa também de uma requalificação. Então eu já anuncio aqui a minha determinação para o secretário da Seinfra, Marcus Cavalcanti, que nós vamos requalificar também a zona norte. Isso tudo para devolver a Ilhéus esse prestígio", afirmou

Na visita, o governador assinou ordem de serviço para construção de uma escola no terreno do antigo Centro Social Urbano (CSU), no bairro Itaípe. Serão investidos cerca de R$ 18,5 milhões no prédio com 25 salas de aula, um auditório para 175 lugares com camarins e área técnica, biblioteca, secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, sala de professores, de multimídia, laboratórios de línguas, de informática, dois laboratórios de ciências, sala multifuncional, sala de dança e vivências corporais, copa e sanitários. O local também vai abrigar quadra poliesportiva coberta com arquibancada, além de campo de futebol society.