Obra de requalificação da Ponta do Humaitá é entregue para população

Um dos pores do sol mais bonitos da capital baiana ganhou um novo charme na noite desta sexta-feira (31). A Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1957, foi recuperada e revitalizada em duas etapas com investimento de mais de R$ 1 milhão.

As obras incluíram recuperação de piso, instalação de rampas, recuperação da quadra, requalificação do canteiro central, além de recuperação da alvenaria. "Esta é uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos-os-Santos, e integra esse cartão postal de Salvador, sendo patrimônio tombado e protegido, estando permanentemente no coração dos baianos. Temos aqui o pôr do sol mais bonito da Bahia. Era uma região abandonada, que precisava de requalificação", afirmou o prefeito ACM Neto, que entregou a obra nesta sexta.

O prefeito ainda anunciou que irá requalificar a Boa Viagem em uma obra que iniciará no segundo semestre deste ano com investimento de R$ 7 milhões. “Nós estamos finalizando o projeto agora em junho para começar a requalificação da primeira etapa da Boa Viagem, seguindo esse contexto amplo de reforma de toda a orla de Salvador, valorizando toda a região da Cidade Baixa”, afirmou.

A requalificação da Ponta de Humaitá foi acompanhada de perto pela aposentada Maria Cecília Gouveia, de 88 anos, a moradora mais antiga da localidade. Ela comemorou a obra e destacou que está encantada com o resultado. “Dizer obrigada é pouco. Foi uma reforma melhor, agora precisamos deixar tudo conservado. Eu gostei de tudo, estou encantada”, disse ela, que subiu ao palco com o prefeito ACM Neto.

Quem também aprovou a nova Ponta de Humaitá foi a aposentada Cecília Bunn, de 74 anos, que é uma das integrantes da diretoria do Iate Clube de Monte Serrat. “O meu marido é presidente do clube e eu visito aqui diariamente há sete anos. Eu não esperava. Mudou muito, o lugar está lindo e antes estava abandonado. Ficou maravilhoso, iluminado e mais seguro. Vai atrair mais os turistas para ver esse pôr do sol lindo”, disse ela, que é carioca mas reside em Salvador há décadas.

Veja imagens (Fotos: Betto Jr/CORREIO):

A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, destacou que a área é tombada pelo Iphan e que, por conta disso, o local recebeu um restauro limitado. “Existem coisas que não poderíamos mudar. Temos que acompanhar o mesmo padrão. Trabalhamos muito com a parte da mureta, que é onde as pessoas ficam e curtem o pôr do sol, a quadra de esporte que estava destruída, uma área para as pessoas de religião de matrizes africanas, além da iluminação e recuperação do cais”, afirmou. Tânia ainda destacou que a prefeitura ainda revitalizará as janelas da igreja local, que autorizou a obra apenas há cinco dias.

"Esta é uma obra que traz o que há de mais moderno em arquitetura e urbanismo, e que casa com o aspecto histórico deste local. Este é um locais mais bonitos de Salvador e precisava dessa valorização", afirmou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis.

A Banda Jammil, que realiza shows no pôr do sol na Ponta do Humaitá, participou da inauguração da revitalização do local com uma apresentação musical.