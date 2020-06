Obra na Avenida Ulysses Guimarães é entregue e promete desafogar trânsito

A partir desta terça-feira (9), quem circula pela Avenida Ulysses Guimarães, em Sussuarana, deve perceber um trânsito mais fluido. É que chegou ao fim a obra de um projeto elaborado para desafogar um dos prechos mais críticos da via.

As reformas ocorreram em um trecho de 400m, em frente ao acesso ao vizinho Novo Horizonte. No local, foi construída uma via marginal e implantas baias em dois pontos de ônibus. Para dar suporte ao alargamento da via, foi feita uma contenção ao lado de um barranco com 12 metros de altura em gabião – tipo de muro de arrimo utilizado para estabilizar encostas e taludes. Além disso, também foram realizadas manutenções de pavimentação e drenagem.

A cerimônia da entrega do espaço contou com a presença do prefeito ACM Neto, do vice, Bruno Reis, além do superintendente do Trânsito de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller. O projeto da obra foi elaborado pela Transalvador e a execução através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Ao todo, a intervenção, que teve seis meses de duração, recebeu investimento de R$ 3,1 milhões.

"Esta é uma região bastante condensada e marcada por forte presença do comércio e de moradias. As pessoas aqui sabem o quanto o congestionamento aqui havia se tornado uma marca em uma das vias mais demandadas da cidade. Agora, a dinâmica do trânsito será muito melhor e já traz mais qualidade de vida aos cidadãos, que vão gastar menos tempo no deslocamento para o trabalho e para casa", relatou o prefeito.

Moradores da região, os vizinhos Bruno Damasceno, de 24 anos, e Luiz Carlos Silva, 20, comemoraram as mudanças.

"Antigamente, o trânsito aqui era um engarrafamento imenso. No horário de pico era muita dificuldade para pegar ônibus, porque demorava, atrasava, levava de 30 a 40 minutos para sair daqui. Agora os moradores da Sussuarana Nova e Velha, além de Novo Horizonte, estão muito felizes com essa obra", disse Silva. "Ficou perfeita!", completou Damasceno.