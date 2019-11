Obra na Estrada das Pedreiras integrará bairros da região

As localidades de Cassange, Ceasa de I a V, Coração de Maria e Nova Esperança serão beneficiadas com uma obra de urbanização, pavimentação e drenagem da Estrada das Pedreiras.

Autorizada pelo vice-prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (15), a construção da via permitirá a integração desses bairros com o resto da cidade, facilitando o deslocamento dos moradores, que não precisarão mais pagar o pedágio na região do CIA-Aeroporto para acessar essas comunidades.

Também secretário de Infraestrutura e Obras Públicas da capital, Bruno Reis afirmou que a intervenção conta com investimento de R$ 4,28 milhões e vai reduzir o tempo de deslocamento da população pela metade.

“Quem chega em Coração de Maria e Ceasa tem que dar a volta, ir até a Via Parafuso, retornar e chegar na Estação Mussurunga, gastando 30 minutos. E ainda tem que pagar o pedágio. Isso vai acabar”, explicou Bruno Reis.

A nova via, com 3,9 quilômetros, será concluída em seis meses. A Estrada das Pedreiras liga as comunidades de Cassange e Nova Esperança. O vice-prefeito destacou ainda a importância da nova via para melhorar as condições de mobilidade das pessoas que vivem no condomínio do Minha Casa, Minha Vida, implantado na região.

A iniciativa conta com a parceria das pedreiras Aratu e Carangi, além da Fabrick Concretos, que se comprometeram a fornecer quase R$ 1 milhão em material de construção para as intervenções.