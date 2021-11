Obras da Avenida Tancredo Neves serão concluídas até março de 2022

As duas obras estruturais que têm como objetivo destravar o tráfego na região da Avenida Tancredo Neves, um dos centros nervosos do trânsito da capital baiana, já possuem, aproximadamente, 60% dos trabalhos concluídos. As intervenções visam eliminar engarrafamentos crônicos na Avenida Tancredo Neves, sentido Magalhães Neto, e no cruzamento do fluxo da Magalhães Neto sentido Luís Viana Filho (Paralela), facilitando o fluxo do transporte coletivo por ônibus na Tancredo Neves. A ponte sobre o Rio Camarajipe tem previsão de entrega para fevereiro de 2022, enquanto o mergulho da Magalhães Neto será concluído no início de março do mesmo ano.

Com término previsto para o início de 2022, as intervenções envolvem a construção de uma ligação subterrânea com a Avenida Magalhães Neto e a construção de uma ponte sobre o Rio Camarajipe, na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). As obras custam, ao total, cerca de R$57 milhões. O prefeito Bruno Reis e gestores municipais realizaram, nesta quarta-feira (10), uma vistoria nas obras. Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância das obras para a cidade, desobstruindo uma região de extrema relevância para a saúde viária de Salvador, entre o Shopping da Bahia e o Shopping Salvador.

"São áreas que concentram a maior quantidade diária de veículos da capital, gerando grandes problemas de mobilidade. Essas obras vão garantir maior fluidez de tráfego, possibilitando o acesso entre a Tancredo Neves e a orla da cidade, melhorando significativamente o trânsito nesta região, garantindo um menor tempo de deslocamento e melhorando a vida das pessoas".

O titular da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Orlando Castro, informou que a Nova Tancredo Neves é formada por quatro intervenções principais. Uma delas é a ponte sobre o Rio Camarajipe, garantindo acesso direto à Avenida Paralela, sem necessidade de enfrentar o tráfego do Detran. A outra ação é a construção do mergulho entre a Tancredo Neves e a Magalhães Neto, que resolve todo o engarrafamento da Tok&Stok.

A terceira intervenção é a instalação de um viaduto direcional ligando a Avenida ACM ao Detran. Por fim, a quarta intervenção é a construção de mais um viaduto, saindo do Detran, sentido Rótula do Abacaxi, com retorno no Corpo de Bombeiros, para eliminar os engarrafamentos da Rótula do Abacaxi.