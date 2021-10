Obras da Casa da História e Arquivo Público já estão 45% concluídas em Salvador

As obras da Casa de História de Salvador e do Arquivo Público Municipal estão 45% concluídas, anunciounesta terça-feira (5) a prefeitura. Os dois novos espaços ficarão ao lado da Cidade da Música, no Comércio.

A Casa da História e o Arquivo Público farão parte de um complexo arquitetônico de onze andares que ficará na Rua da Bélgica. Serão duas edificações distintas, mas que funcionarão de maneira interligada.

A obra é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur). O projeto, avaliado em R$ 34,7 milhões, tem previsão de entrega para fevereiro de 2022.

O projeto inclui instalações modernas e que sejam adequadas para manter e conservar o acervo sobre a história e cultura de Salvador. A ideia do espaço é facilitar o acesso a esse conteúdo. A ideia também é que o complexo entre na rota da rede de museus e espaços culturais da cidade, ajudando a fortalecer o potencial turístico da região.

O prédio terá laboratório de restauro e depósito de documentos, salas de oficinas, coordenação de cursos, salas de fotografias, arquivos impressos, sala de projeção e mais.

Na lista de documentos textuais que farão parte do acervo estão os registros de Compra e Venda de Escravos em Salvador, informando os nomes e endereços dos proprietários e compradores, além da nacionalidade dos negros escravizados. Em outros conjuntos documentais estão registrados diversos feitos históricos, como o A Independência do Brasil na Bahia, em 2 de julho de 1823, a Aprovação da Lei Áurea e a Proclamação da República.