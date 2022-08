Obras da prefeitura são entregues em Cajazeiras; 146 casas foram reformadas

Moradores da região de Cajazeiras puderam observar duas obras concluídas pela prefeitura de Salvador. Alguns residentes do Morar Melhor, em Boca da Mata, tiveram suas casas reformadas, ao todo, 146 residências foram contempladas. Além disso, a praça da Rua 29, em Castelo Branco, também recebeu a conclusão da obra.

O prefeito da capital baiana, Bruno Reis (UNIÃO BRASIL), juntamente com os secretários Júlio Santos (Infraestrutura) e Daniel Ribeiro (Promoção Social), entregaram as obras. O projeto Morar Melhor, que foi lançado em 2015, investe até R$ 7 mil para reformar as casas, com serviços que vão desde pintura e reboco, à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário.

( Foto: Betto Jr./Secom)

Até o momento, mais de 36 mil casas foram reformadas em diversos bairros de Salvador. Ainda nas imediações de Cajazeiras, uma nova quadra poliesportiva foi entregue, também na Rua 29. Foram investidos R$ 173 mil.

"O local antes era um campo de barro e, quando chovia, o pessoal não conseguia jogar bola e a lama ia até a casa das pessoas. Agora é uma quadra poliesportiva, com iluminação em LED e até contenção. Sabemos da importância de uma quadra como esta para a juventude, que agora pode jogar futsal, vôlei e basquete com mais conforto. E ainda tem esta praça, com equipamentos para a convivência dos moradores", disse o prefeito.