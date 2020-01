Obras de conjunto habitacional de Paripe serão retomadas nesta terça

Paripe está perto de ganhar um novo conjunto habitacional. A partir desta terça-feira (7), a Prefeitura inicia as obras de conclusão do empreendimento Vila Solidária Mar Azul, localizado na Rua Eduardo Dotto, na praia de Tubarão.

No ano passado, a gestão municipal assimou junto com a Caixa Econômica Federal conômica Federal um Termo de Acordo e Compromisso (TAC), para garantir a entrega do conjunto habitacional com a infraestrtutura prometida. O vice-prefeito Bruno Reis é quem dará a ordem de serviço para as intervenções, a partir das 9h30, nesta terça.

Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, a obra contará com 236 unidades habitacionais. Segundo a prefeitura, o conjunto começou a ser construído no passado, mas a obra não foi concluída e o terreno foi invadido em diversas ocasiões. Agora, a obra é de responsabilidade da gestão municipal.