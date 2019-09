Obras de recuperação do Aeroporto de Guanambi são concluídas

A recuperação do Aeroporto de Guanambi foi concluída no mês de agosto. Realizada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), a obra tem como objetivo a implantação de voos regulares no equipamento aeroviário do município, além da operação com aviação geral. O investimento foi de aproximadamente R$ 7 milhões.

Com o serviço, o equipamento poderá receber voos comerciais com até 72 passageiros. Entre as etapas mais importantes da obra estão a pavimentação da pista de pouso e decolagem, a recuperação do balizamento noturno e a implantação da área de giro das cabeceiras, que facilitará a manobra para chegada e saída de aviões. “Agora, a próxima etapa é o processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para habilitar o aeroporto de Guanambi a receber aeronaves de aviação regular”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.