Obras de requalificação são iniciadas em São Marcos

A prefeitura anunciou, nesta quarta-feira (13), o início das obras de requalificação e urbanização da Rua Rosalvo Silva, em São Marcos, que contará com investimento de cerca de R$ 6 milhões. As ordens de serviço foram assinaturas com a presença do prefeito ACM Neto e do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

Dentre as intervenções, estão a implantação de um moderno espaço de lazer que contará com uma praça de 6.600 m² e terá duas quadras, uma poliesportiva com medidas oficiais e outra miniquadra para as crianças, além de academia de saúde e ginástica e parque infantil para a diversão das crianças.

Além da praça, o conjunto de intervenções também beneficiará os moradores com a implantação de uma nova via com cerca de 200 metros de extensão para tráfego de veículos, que vai ligar a Rua Rosalvo Silva à Estrada Velha do Aeroporto, e a construção de uma contenção para proteção de encosta.

Somente na praça, será investido R$ 1 milhão com recursos próprios da prefeitura. Na implantação da nova via será cerca de R$ 1,2 milhão e outros R$ 3 milhões na contenção de encosta.

Para Neto, a Prefeitura vem construindo uma história de trabalho na comunidade desde o início de seu mandato. Ele garantiu que as obras de intervenção em São Marcos irão mudar a qualidade de vida dos moradores.

"O reconhecimento e a gratidão das pessoas servem como estímulo para trabalhar e lutar cada vez mais. Por muito tempo e muitos anos, os moradores dessa comunidade deixaram de acreditar em governantes em geral porque se sentiam excluídos e esquecidos. Para a gente, não interessa se serão cem, mil ou dez mil famílias beneficiadas com essa obra, interessa é que elas são fundamentais e vão mudar inteiramente a qualidade de vida de todos eles e trazer uma nova perspectiva para a comunidade", afirmou o prefeito, que garantiu a Prefeitura não vai limitar esforços nas obras do local.

Todo o entorno do local receberá implantação completa de requalificação urbana com paisagismo e arborização e iluminação cênica, além de pavimentação, terraplanagem, espaços da lazer e arena multiuso. A região também vai ser contemplada com ciclovia, pista de cooper e mundo da criança, com brinquedos para a diversão dos pequenos.

O vice-prefeito classificou o dia de assinatura das ordens de serviços como um dia histórico para a comunidade e, segundo ele, será a última vez que os moradores verão o local daquela forma.

"Hoje é um dia histórico para esse lugar. E hoje também será a última vez que os moradores da Rosalvo Silva vão se deparar com essa realidade por aqui. É um sonho histórico dessa comunidade, que era ver toda essa área urbanizada e qualificada. Daqui a seis meses, quando voltarmos para inaugurar essa obra, essa área da cidade será uma das áreas mais bonitas de Salvador. Isso sim é cuidar de gente, de pessoas, cuidar de quem mais precisa”, disse.

A prefeitura anunciou, também, que a preferência para trabalhar nas obras será dos moradores da comunidade.

Avó de quatro meninos, a vendedora ambulante Miriam dos Santos, 42 anos, comemorou a oportunidade de receber a futura área de lazer na comunidade. Seegundo ela, será uma benção e o local fará a alegria dos netos e demais crianças do bairro.

"Quando tudo for entregue, será uma benção. Tenho quatro netos e eles vão gostar muito. Gostei da ideia da pista de atividades físicas que, para nós idosos, vai ser muito boa também. Era um pedido antigo nosso, que bom que fomos atendidos", comemorou a moradora.

Miriam e a vizinha Maraia acompanharam a solenidade de assinatura de ordem de serviço no bairro (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Também moradora do bairro, a dona de casa Marleide Dias, 29, mãe de duas meninas, garantiu que a construção da praça trará mais alegria para suas filhas e colegas que brincavam no antigo tereno baldio.

"Vai ser muito bom para as crianças, a praça com brinquedos vai ser um atrativo a mais. Gostei da ideia e tomara que fique pronta logo", contou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.