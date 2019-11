Obras deixarão 9 bairros de Salvador sem água nesta quarta (20); veja lista

Vai faltar água em 9 bairros de Salvador nesta quarta-feira (20), a partir das 8h. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção no fornecimento será necessária por causa das obras do BRT.

As áreas afetadas são: Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, parte do Candeal, Caminho das Árvores, parte do Itaigara, parte da Pituba, Rio Vermelho e Polêmica.

A Embasa explica que precisará fechar os registros para conseguir remanejar um trecho da rede distribuidora que se encontra na área de intervenção da obra. A previsão é que o serviço seja concluído às 22h do mesmo dia, quando o fornecimento começará a ser retomado de forma gradativa nas áreas afetadas.

A reguralização completa, com plena regularização do abastecimento, ocorrerá em até 12 horas após o término do serviço.