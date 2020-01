Obras do BRT mudam itinerário de 22 linhas de ônibus; veja lista

Vinte e duas linhas de ônibus sofrerão mudanças no itinerário a partir da segunda-feira (6) por conta das obras do BRT. Todas usam corredor exclusivo para coletivos da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), que será bloqueado.

“Com as alterações, vamos acelerar a construção do BRT e entregar a primeira etapa do novo modal antes do final do ano, beneficiando milhares de usuários do sistema de transporte coletivo de Salvador”, diz o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

O fechamento da pista vai permitir que o consórcio responsável pelo BRT conclua a implantação de um viaduto que ligará o BRT ao metrô, que se estenderá entre a praça Newton Rique até as proximidades do metrô da Rodoviária. O viaduto terá mão dupla e servirá apenas para ônibus articulados do novo modal. A expectativa é de entrega em seis meses, 60 dias a menos do que prevê o contrato.

A via exclusiva da LIP recebe linhas que vêm da Avenida Bonocô, da Rótula do Abacaxi e da Avenida Barros Reis, que faziam paradas nos pontos de ônibus próximos às estações de metrô do Detran e da Rodoviária.

Com a interdição, todas as linhas farão paradas no ponto do Detran/GBarbosa, sentido Iguatemi. Das 22 linhas que vão parar nesse local, 18 seguirão para o ponto que será criado ao lado da Praça Newton Rique. A estrutura terá três abrigos e capacidade para receber 44 ônibus a cada hora.

As 18 linhas vão parar no novo ponto ao lado da Praça Newton Rique são: 0131-Lapa x Patamares R1, 0132-Lapa x Patamares R2, 0219-Ribeira x Rodoviária, 1052-Estação Mussurunga x Barra 1, 1060-Estação Mussurunga x São Joaquim, 1102-Cabula 6 x Lapa, 1215-Engomadeira x Lapa, 1225-Sussuarana x Lapa, 1231-Sussuarana x Barra R2, 1236-Novo Horizonte/Nova Sussuarana x Lapa e 1302-Trobogy/Vila 2 de Julho x Lapa; 1306-Colina Azul x França/Campo Grande, 1334-Sete de Abril x Lapa, 1413-Boca da Mata x Lapa, 1443-Fazenda Grande 4 x Lapa, 1612-Paripe x Rodoviária, 1635-Joanes/Lobato x Rodoviária e 1637-Mirante de Periperi x Boca do Rio/Rodoviária..

As quatro linhas restantes, após passarem pelo ponto do Detran/GBarbosa, pararão no ponto do Centro Empresarial Iguatemi. São elas: 1611-Paripe x Pituba, 1616-Plataforma x Pituba, 1634-Alto de Coutos x Pituba e 1644-Base Naval x Pituba.