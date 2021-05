Obras do metrô mudam temporariamente acesso de passageiros na Estação Pirajá

A construção dos 5 km e duas estações do tramo 3 do metrô, que vão atender às regiões de Águas Claras e Cajazeiras, está em andamento e a partir do sábado (15) vai provocar uma mudança no acesso de passageiros na Estação Pirajá. 30% do total da obra já foi executada, segundo o governo estadual.

A Estação Pirajá vai funcionar com apenas uma plataforma a partir do sábado, para poder integrar o trecho que está sendo construído ao sistema. O horário e intervalo dos trens seguirão iguais e as demais estações também não sofrerão mudanças.

“Os trens vão funcionar na Plataforma 1, tanto para embarque quanto para desembarque, porque nós temos que fazer as obras de continuidade da via permanente e instalar todo o sistema de eletrificação, sinalização e controle de trens”, explica o coordenador de tráfego da CCR Metrô, Rodrigo Oliveira.

Os usuários terão orientação dentro da unidade, diz. “Utilizaremos equipamentos para ordenar o fluxo, sem o conflito de embarque e desembarque. Investiremos em sinalização visual e sonora e agentes de atendimento. Vai ser uma operação fortemente assistida para minimizar o impacto durante esse período de obras”, acrescenta.

A empresa também vai manter o chamado "headway" nos horários de pico, que é o intervalo entre os três, de dois minutos e 41 segundos. Para isso, trens reservas estarão à disposição, diz Rodrigo. "Necessitando da colocação de mais trens em operação, o faremos, até para manter o distanciamento social, e não deixar essa taxa de ocupação crescer".

O novo tramo vai expandir mais a capacidade de atendimento do modal. “Nesses próximos dias já estaremos fazendo as obras de integração do metrô, atualmente em operação, na região de Pirajá, com essas novas obras. E já estaremos preparando também as travessias sobre a BR-324, que serão duas, uma em Pirajá e outra próxima à região de Águas Claras, para que chegue o metrô na estação Águas Claras – Cajazeiras”, diz Eduardo Copello, presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB).

Ao fim da obra, o metrô de Salvador poderá levar mais de 800 mil pessoas por dia, diz. “A capacidade do metrô é bastante alta, é um modal de alta capacidade de transporte. Com o tramo três acrescentam-se mais duas estações e mais cinco quilômetros, perfazendo um total de 38 quilômetros de metrô e 22 estações ao total, podendo carregar mais de 800 mil passageiros por dia”.