Obras do terminal marítimo de Botelho, em Ilha de Maré, são concluídas

As obras do terminal marítimo da localidade de Botelho, em Ilha de Maré, já foram concluídas e devem ser entregues em breve. Nesta quinta-feira (29), o secretário de turismo da Bahia, Fausto Franco, fez a última visita técnica ao local antes da inauguração. A obra integra o pacote de 13 intervenções de infraestrutura náutica da Baía de Todos-os-Santos, promovidas pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), por meio do Prodetur Nacional Bahia. O programa está investindo cerca de US$ 76 milhões na região e o investimento foi captado a partir de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O projeto concluído em Botelho inclui implantação e requalificação de rampas e de escadas, recuperação da ponte fixa, rampa móvel e cais flutuante de atracação, além da reforma do terminal turístico (bilheteria, receptivo, administrativo, sanitários e espaço de alimentação). O entorno do terminal passou por requalificação urbanística e paisagística. A área total das intervenções é de 1.087,02 metros quadrados.

A pescadora e marisqueira Janimare Santos, 48 anos, diz que a obra na Ilha de Maré vai beneficiar mais de mil famílias que vivem na região. “Vai melhorar muito no nosso desenvolvimento. A Ilha de Maré é pesqueira, a maioria dos moradores vive da pesca. Além da gente ser pescador, a gente tem nosso quebra galho, vendendo nossa cervejinha, nossa comida, para ajudar no orçamento da casa. E essa obra maravilhosa vai trazer desenvolvimento, vai ter muita procura, muito visitante. E que a gente saiba cultivar essa obra, que está muito bonita. Agora cabe a gente zelar, fazer nossa parte como moradores”, opina.

Ilha de Itaparica

Outra obra do mesmo programa está sendo feita na Ilha de Itaparica. Já com 56% de execução e conclusão prevista para junho, o projeto na base náutica Marina de Itaparica é composto por recuperação estrutural da edificação existente, reforma dos sanitários com inclusão de instalações específicas para pessoas com deficiência (PcD), recuperação da ponte fixa, rampas móveis, cais flutuante de atracação, ampliação das vagas molhadas e secas, e posto de abastecimento de embarcações.

Marina de Itaparica (Foto: Fernando Vivas/GOVBA)

O projeto inclui ainda espaços para restaurante e café/lanchonete, área administrativa e lojas. A marina será entregue com instalações elétricas e hidrossanitárias, e os proprietários das embarcações contarão com serviços de água, energia elétrica e retirada de resíduos sólidos. A área da intervenção totaliza 4.744,03 metros quadrados.

Segundo o secretário de turismo de Itaparica, J. Velloso, a expectativa para a conclusão da obra é grande. “A potencialidade do município é o crescimento social a partir do turismo, e um turismo com perfil que não venha para degradar a cidade, nem o meio ambiente”, afirma. Segundo Velloso, “a marina vem como ponto de partida, um ponto de referência, não somente para o município, mas para localidades vizinhos também”, complementa.

De acordo com o secretário de turismo do estado, Fausto Franco, entre as 13 intervenções totais do Prodetur Nacional Bahia, estão quatro marinas e diversos atracadouros. “Temos também a revitalização e ampliação do Museu Wanderley de Pinho, em Caboto, que é uma obra histórica, secular, e que vai dar uma nova dimensão da nossa potencialidade, não somente no turismo náutico, mas na gastronomia, no entretenimento, na arte, na cultura, mostrando tudo isso que a Bahia é. A Bahia é uma mistura, um caldeirão efervescente, e os baianos e turistas vão poder desfrutar muito em breve de todas essas belezas, com muita segurança e com muita infraestrutura para navegar na nossa queridíssima Baía de Todos os Santos”, acrescenta o secretário.