Obras do viaduto Lobato-Pirajá desviam trânsito na Av. Suburbana

A partir da madrugada deste domingo (10), o trânsito na Avenida Suburbana será desviado no sentido Lobato-Paripe para as novas faixas de trânsito criadas no trecho entre o antigo Motel Mustang e a ladeira de acesso aos bairros Marechal Rondon e Alto Cabrito, onde serão concluídos os serviços de implantação do viaduto de acesso aos túneis da Ligação Lobato x Pirajá.

Com extensão de cerca de 2 Km em pista dupla e duas faixas, a Ligação Lobato x Pirajá terá seis viadutos e quatro túneis. As obras que estão acontecendo serão a próxima etapa a ser entregue da chamada Linha Azul, corredor transversal à Avenida Paralela que conectará a Orla de Patamares/Pituaçu ao Subúrbio Ferroviário/Lobato.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), as obras já estão 95% concluídas e esta nova ligação facilitará a mobilidade urbana entre a BR 324 e a Avenida Suburbana, que corta diversos bairros do Subúrbio Ferroviário. Ainda conforme a companhia, a Linha Azul reduzirá o tempo de deslocamento e o trajeto a ser percorrido.

O diretor de Infraestrutura e Edificações Públicas da CONDER, Francisco Fonseca, disse que o maior benefício que a nova ligação trará será no sistema de transporte público, facilitando a integração para os passageiros que utilizam ônibus e metrô.

“Atualmente, os moradores dos bairros próximos ao Lobato na Avenida Suburbana têm a Estação do Retiro como opção mais próxima para fazer a integração, percorrendo um trecho de aproximadamente 10 km entre a Suburbana, passando pela Baixa do Fiscal, Largo do Tanque e Avenida San Martin até chegar ao Retiro. Com a conclusão da nova ligação, o trecho a ser percorrido para chegar ao metrô será de apenas 2 km, entre o Lobato e a Estação Pirajá. Se falarmos em tempo de deslocamento, o ganho ainda é mais significativo. A estimativa é que caia de uma hora nos horários de pico para apenas 10 minutos”, afirmou.

Para os motoristas de veículos leves, a Conder indica que as opções possíveis para quem deseja circular entre a Suburbana e a rodovia federal é percorrer o mesmo trecho com destino à San Martin e ao Retiro ou optar pelas vias estreitas e sinuosas da Estrada do Cabrito e de Campinas de Pirajá.

A expectativa do órgão é que a Ligação Lobato x Pirajá seja concluída e liberada no primeiro trimestre do próximo ano (2020). O investimento total na Linha Azul é da ordem de R$ 647 milhões. Em março de 2018, a Conder entregou quatro túneis que ligam as avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa.