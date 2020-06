Obras dos trechos dois e três do BRT são autorizadas a começar

Com 75% do primeiro trecho do BRT (Bus Rapid Transit) concluído, a prefeitura resolveu dar início as intervenções dos trechos dois e três do modal. A autorização para o início das obras foi assinada nesta segunda-feira (29) pelo prefeito ACM Neto. A ordem de serviço é para começo imediato.

"Em breve, se Deus quiser, nós teremos vencido a pandemia, muitas consequências ficarão. A prefeitura, depois do início da covid em Salvador, não pode mais ser a mesma. Tivemos que mudar inteiramente o foco das nossas ações, tivemos que concentrar todo nosso trabalho e nosso esforço, e também os investimentos públicos, no enfrentamento à pandemia", afirmou.

"Com isso, suspendemos vários projetos que não eram essenciais, porém aquelas obras que já tinham sido iniciadas, estavam em estágio avançado, eu determinei que fossem continuadas", explicou Neto. "E as obras que são executadas com recursos de financiamentos", disse, destacando que o projeto do BRT tem essencialmente esse tipo de recursos.

A assinatura da ordem de serviço para o início das obras nos trechos dois e três aconteceu no cruzamento entre as avenidas Vasco da Gama e Anita Garibaldi. O local é simbólico porque será um dos principais pontos de ligação do BRT. Para chegar até a Estação da Lapa, o sistema, que será integrado ao metrô, vai passar pelas avenidas ACM, Magalhães Neto e Vasco da Gama. A estimativa da prefeitura é de que o novo modal vai atender mais de 30 mil pessoas por hora em momentos de pico, ligando o Iguatemi à Lapa.

Confira o projeto do BRT:

Detalhes

O município afirma que o BRT vai beneficiar também motorista de veículos particulares e ciclistas, e vai chegar também até a Pituba. O vice-prefeito, Bruno Reis, que até o início do mês também era secretário de Infraestrutura – ele precisou se descompatibilizar da pasta para poder concorrer às eleições municipais desse ano – detalhou o projeto.

“A segunda etapa começa na Estação da Lapa fazendo a conexão com a Cidade Jardim. Estão previstas a construção de seis estações: no início da Av. Vasco da Gama (próximo ao Dique do Tororó), Ogunjá, HGE, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, e na Cidade Jardim. Além das estações, haverá a construção de dois elevados e dois viadutos. Quem sair da região da Lucaia vai consegui chegar na Av. Paralela sem encontrar sinaleiras, o que vai melhorar significativamente o trânsito e a mobilidade nessa região da cidade”, afirmou

O investimento no trecho dois será de R$ 204 milhões, e o prazo para a conclusão da obra é de 28 meses. Já o trecho três vai do Parque da Cidade até a Pituba. O valor é de R$ 37 milhões, com prazo de execução de 11 meses. Serão construídas duas estações, uma em frente ao Parque da Cidade e outra em frente ao Shopping Itaigara, e um terminal de ônibus na Pituba.

Em andamento

O primeiro trecho, entre o Parque da Cidade e a região da rodoviária, já está em andamento, com 75% das obras concluídas e previsão de entrega em dezembro. Bruno explicou que as obras maiores serão finalizadas até 30 de novembro. Depois disso, serão feitas intervenções menores como a construção de passeios, paisagismo, e iluminação. A previsão é de que tudo esteja pronto ainda este ano.

“Preciso lembrar que esse primeiro semestre de 2020 foi o semestre que mais choveu nos últimos 36 anos e isso dificultou muito o avanço das obras essenciais e estratégicas. O elevado da direita (do Itaigara) no sentido Shopping da Bahia, a previsão de entrega é 30 de setembro. Nós ainda vamos construir três estações, na Cidadela, no Hiper e no Shopping da Bahia que fará conexão com o metrô. A previsão é que estejam prontas em 30 de novembro, junto com o viaduto que fica em frente ao shopping”, afirmou.

Os gestores anunciaram também a ordem de serviço para uma obra classificada como ‘trincheira da Avenida Magalhães Neto’. A intervenção pretende destravar o trânsito nas imediações do Stiep no horário de pico. O investimento será de R$ 42 milhões, e o prazo de execução é de 11 meses.

A prefeitura também anunciou que fará intervenções na Avenida Tancredo Neves e a construção de mais um viaduto nas imediações do Shopping da Bahia, mas essas obras ainda não foram autorizadas.