Obras Sociais Irmã Dulce recebem doação de uma tonelada de alimentos

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) receberam uma doação de uma tonelada de alimentos não-perecíveis, além de 100 kits de higiene pessoal. Os itens foram arrecadados pela Ação da Cidadania.

As doações foram feitas no domingo (18), data em que foi lançada a campanha Natal Sem Fome. A expectativa é que a ação, que ocorrerá até dezembro, arrecade mais de 10 milhões de reais para o combate à fome em todo o país.

Presidente da ONG Ação da Cidadania, Daniel Souza falou sobre a campanha e ressaltou a importância de ter as Osid como uma das instituições beneficiadas.

“É com o objetivo de ajudar as famílias carentes a terem um Natal mais digno que a Ação da Cidadania firmou esta parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce há pelo menos 18 anos. Além de comemorarmos o primeiro ano de canonização dela, é com muita alegria ter as Obras entre as entidades beneficiadas em Salvador”, destacou.

Esse ano, a campanha Natal Sem Fome adotou o lema Com o lema “Quem tem fome, tem pressa” e espera ajudar a população de rua do país. Segundo o IBGE, o Brasil tem, hoje, cerca de 80 milhões de pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar.

“Precisamos parar estes números, não só no Natal e sim para sempre. É muito triste você não ter o que comer e passar fome. Nós estamos em constantes campanhas realizadas pela Ação da Cidadania, justamente para ajudar quem precisa, mas precisamos de apoio de políticas públicas para resolver o problema de forma definitiva. É inadmissível entrarmos mais uma vez no mapa da fome, com aumento de extrema pobreza e com tantas pioras ano após ano, desde quando saímos do mapa da fome da ONU em 2014.”, destacou Kiko Afonso, diretor executivo da entidade.

“Queremos mobilizar a população de Salvador a participar do Natal sem Fome, incentivando as pessoas a exercerem sua cidadania, ajudando substancialmente no objetivo da campanha, através da doação de alimentos não perecíveis, levando assim um pouco de alegria e solidariedade a milhares de famílias necessitadas”, completou Raimundo Bandeira, coordenador executivo do Comitê Salvador da Ação da Cidadania

A campanha Natal Sem Fome é considerada a maior campanha contra a fome da América Latina. Para ajudar, basta acessar o site http://www.acaodacidadania.org.br e fazer sua doação.