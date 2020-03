Obras Sociais Irmã Dulce receberão investimento de R$ 914 mil da prefeitura

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) assinará um termo de parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) nesta quarta-feira (11).

De acordo com a pasta, que integra a prefeitura, a parceria terá duração de dois anos e contará com investimento de R$ 914 mil, investidos na requalificação e estruturação do projeto Bom Viver, destinado aos idosos.

As obras incluem reforma dos espaços de convivência, socialização e reabilitação física e mental dos idosos, além da reestruturação da sala de informática do Centro de Geriatria e Gerontologia, onde são ofertados cursos de informática.

A cerimônia será às 9h, no Memorial da Osid, no Largo de Roma, e contará com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, da titular da Sempre, Ana Paula Matos, e da superintendente da Osid, Maria Rita.