Ocupação na região do Festival Virada Salvador deve repetir 100% de reservas

O Réveillon de Salvador se consolidou como um produto turístico e a expectativa do trade é repetir os 100% de ocupação na região do Festival Virada Salvador, que há três anos vem sendo realizado na orla da Boca do Rio. A lista de atrações foi divulgada nessa quarta (6).

A infraestrutura e a grade de atrações foram os elementos que fizeram tanta gente optar pela capital baiana nos últimos anos, segundo acredita Glicério Lemos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA).

Lemos argumenta que as estrelas do show business ajudam a impulsionar a vinda de turistas. No lançamento do evento em São Paulo, nessa quarta-feira (6), a Prefeitura de Salvador confirmou 26 nomes nos cinco dias de festa, que vai de 28 de dezembro a 1º de janeiro. São eles: Iza, Claudia Leitte, Vintage Culture, Bell, Matheus & Kauan, Saia Rodada, Durval, Paralamas, Anitta, Luan, Simone e Simaria, La Furia, Igor Kannário, Harmonia, Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Psirico, Lincoln & Duas Medidas, Denis DJ, Léo Santana, Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva mais uma vez, no dia 31, Jorge e & Mateus, Xand Avião, Saulo e Daniela Mercury.

“A festa beneficia toda a cadeia do turismo, não só a hotelaria. Gera renda para todo mundo. Dezembro emenda com a alta temporada, e o nosso ramo reforça as equipes pensando nesse período”, revela.

Ainda de acordo com Lemos, é nessa época que o setor abre vagas para profissionais de limpeza, portaria, cozinha, garçons, recepcionistas e camareiras.

Neste momento, a taxa de reservas para o período em Salvador é de 55%, e esse total deve subir já nesta semana, adianta ele. O presidente informou que é o mesmo registrado no período de 2018 e que as manchas de petróleo nas praias não chegaram a interferir.

“Esperamos uma temporada boa, já que Salvador está ascendente, bem estruturada, requalificada. Com certeza, essa porcentagem vai crescer porque é de agora para frente que as pessoas começam a decidir. Com a notícia do óleo nas praias, muita gente também ficou esperando um pouco mais”, comenta.

Festa em ascensão

Glicério Lemos lembrou ainda que a festa de Ano Novo de Salvador ocupava o 14º lugar em volume de turistas no país e que as empresas de viagens não costumavam vender pacotes para cá.

“A prefeitura dinamizou e assumimos um patamar importantíssimo, sendo a segunda festa mais procurada depois do Rio de Janeiro. É questão de tempo ficarmos em primeiro e com certeza os baianos terão orgulho disso”, concluiu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Salvador, para este ano são esperados pelo menos 480 mil turistas durante o período da semana que antecede o Réveillon. No ano passado, foram 460 mil e, em 2017, 430 mil. Em dois anos, houve um incremento de 50 mil pessoas na expectativa.

Os estados com mais emissores de turistas são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Mas são os turistas do interior da Bahia que representam a maior fatia (60%).

Fluxo de turistas

Somente na Rodoviária de Salvador, entre os dias 17 e 31 de dezembro de 2018, foram disponibilizados 720 horários extras de ônibus, de acordo com dados da Agência Estadual de Regulação de Transportes da Bahia (Agerba). Com base na média de volume de passageiros em anos anteriores, o órgão estimou para a virada passada uma movimentação de 215 mil pessoas apenas neste terminal.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Turismo, essa galera costuma gastar, em média, R$ 980 durante os sete dias que passam na cidade. O total de movimentação econômica na capital baiana gira em torno dos R$ 500 milhões. Os gastos são com alimentação, deslocamento, compras, hospedagem, guias e excursões e espetáculos.

A expectativa da pasta é de repetir os 100% de ocupação nos hotéis da região da festa e de 95% em toda a cidade durante o período. Em todo o mês de dezembro passado, a taxa de ocupação foi de 64,4%, um incremento de 9% com relação a 2017, segundo informou a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA).

“Salvador passou por um ano muito forte e tivemos um bom progresso de fluxo de pessoas. Tivemos duas crises, uma foi a saída da Avianca e outra é a crise do óleo. Salvador passou por tudo isso de forma muito estável e se recuperou rapidamente”, argumentou Cláudio Tinoco, secretário de Turismo de Salvador.

Na visão de Roberto Duran, presidente do escritório Salvador Destination, que divulga a cidade de Salvador, o lançamento do Festival da Virada em São Paulo é um grande acerto, já que o estado é o maior emissor de visitantes.