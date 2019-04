Odebrecht abre inscrições para Programa Estágio de Férias

Uma dica para os estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Elétrica ou Mecânica e Psicologia: a Odebrecht Engenharia e Construção está com inscrições abertas até 17 de maio para o Programa Estágio de Férias. Para participar, é preciso estar matriculado a partir do 5º semestre. As etapas da seleção incluem: testes online, avaliação do desempenho acadêmico e entrevista. O resultado será divulgado em junho. No mês seguinte, começa o estágio. Os aprovados contarão com bolsa-auxílio, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. Inscrições no site www.odebrechtengenharia.com/pt-br/trabalhe-conosco/jovens-oec.

Veracel abre vaga para analista ambiental

A Veracel lançou edital para a contratação de analista ambiental. Para concorrer à vaga, é preciso formação superior em Engenharias, Biologia ou áreas afins, sólida vivência em Legislação Ambiental e inglês avançado. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.veracel.com.br, na área "trabalhe conosco"