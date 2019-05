Odebrecht Engenharia muda a marca e adota a sigla OEC

O setor de engenharia e construção do grupo Odebrecht anunciou na quinta-feira (2) mudanças na marca da empresa - agora, a Odebrecht Engenharia & Construção vai usar a sigla OEC. Outra mudança é que a cor vermelha será abandonada. A construtora traz na identidade visual nova as cores verde, azul e cinza.

A mudança faz parte de uma nova estratégia anunciada pelo grupo Odebrecht no final de 2017, por conta dos impactos da Lava Jato. Depois de um acordo de leniência com as autoridades brasileiras, a empresa decidiu mudar as marcas e o nome "Odebrecht" foi removido de várias partes do negócios.

A Odebrecht Agroindustrial virou Atvos. A Odebrecht Óleo e Gás agora é Ocyan. Já a Odebrech Realizações Imobiliárias virou OR. Controlada pela Odebrecht e Petrobras, a Braskem teve mudança no logotipo e outros itens da comunicação visual.

"A mudança reflete o que a empresa chama de Jornada da Transformação, com importantes avanços na sua governança, como a implementação de um novo sistema de conformidade, incorporação de conselheiros independentes, atualização e adoção de novas políticas e diretrizes, um processo de sucessão que promoveu uma nova geração de líderes, a assinatura de importantes acordos no Brasil e exterior e, por fim, o início de sua reestruturação financeira", disse a empresa em comunicado.

A empresa estápresente em 16 países, empregando mais de 20 mil trabalhadores de diferentes nacionalidades, em cerca de vinte obras para clientes públicos e privados.